מחירה של המלחמה כבד וכואב // הרמטכ"ל אייל זמיר

ברגעים אלו שבהם הדממה עוטפת את הארץ והגעגוע מהדהד בלב האומה, עַם שלם מתכנס בְתוגה וְנוׂשא בליבו את דמותם של גיבורי ישראל, טובי בנינו ובנותינו אשר נשאו באחריות הכבדה מכל ונפלו על משמרתם.

אלפי שמות וסיפורים צפים ועולים בְזיכרונו של כל מפקד וחבר, בליבן של אלפי משפחות שעולמן לא ישוב עוד להיות כשהיה; בְכולם נחרתה שליחות ההגנה על הבית.

זוהי השליחות שפעמה בליבם של מקימי ארצנו הַחלוצים ולוחמי המחתרות; זוהי השליחות המפעמת זה שבעים ושמֹונה שנים בליבם של מיליוני חיילי צה"ל וחיילות צה"ל, אנשי כוחות הביטחון וארגוני ההצלה לדורותיהם, ומכֹוחם מוסיפה האומה לעמוד - איתנה וַחזקה.

זהו יום הזיכרון השלישי שאנו מציינים לאחר האסון הנורא של דורנו, פצַע פעור ומדמם, המעניק לַזיכרון משמעות חיה וטעונה. מכל קְצֹות הארץ ניבטים אלינו מְגיני המדינה - אזרחים, חיילי צה"ל ואנשי כוחות הביטחון, אשר חירפו נפשם בַמערכה הקשה.

סיפוריהם שזורים בשְבילי העפר ובַגבעות, לצד הַשדות והיישובים השֹוקְקים; הם חיים בַנוף ונוכחים בכל צעד. מורשתם היא ציווי בעבורנו - לשמור על הלכידות ולהוסיף לעמוד על משמר ארצנו למען הדורות הבאים. מאז אותו יום, נׂשאנו עימנו את צַוואתם הקדושה ומימשנו אותה הלכה למעשה.

גם בשעה זֹו, חיילי צה"ל עומדים על משמרתם בכל הַגזרות: ביבשה, באוויר ובַים; באגפים ובַפיקודים; בחמ"לים השונים ובְקַןוי הַחזית. במהלך המערכה המתמשכת לַהגנַת מדינת ישראל, יצאנו למבצע ההיסטורי "שאגת הארי" מול שלטון הרשע באיראן וללחימה מול שלוחו בלבנון - והוכחנו כי מול איומים על קיומה של מדינת ישראל ועל ביטחון אזרחיה, נעמוד איתנים ונגיב בעוצמה.

פעלנו בנחישות ובעוז כדי להסיר סכנות מעל מדינתנו ולהבטיח את עתידה. גם בתוך עשַן הַקְרב ובְתֹופת המלחמה עומדת לנגד עינינו דמותם של הנופלים, המעניקה לנו את הכוח להמשיך. קולם שנדם עוד מהדהד בתוכנו, פניהם מלוות אותנו בכל צעד, לצד הציווי הנצחי להמשיך בדרכם.

מְחירה של המלחמה כבד וְכֹואב. נוסיף לחבק וללוות את רעינו לַנשק, אשר נושאים עימם את פצעי הקרב בגופם ובְנפשם, וְלַעטוף את המשפחות שאיבדו את יַקיריהן. משפחות יקרות, אני נושא בליבי את אובדן בנותיכן ובְניכן האמיצים, ומבטיח לעמוד לצידכן תמיד, לְחַבק וְלתְמוך. צבא ההגנה לישראל כולו יחד עם כל עַם ישראל מרכינים ראש נוכח האובדן ומתחייבים כי זכרם לא יישכַח מליבנו לעולמים.

דמותם תהיה לנו למגדַלֹור בדרכנו להבטחת עוצמתה של מדינת ישראל וְלַהגנה על ביטְחון אזרחיה. פקודיי, משַחַר קיומו נדרש העם היהודי להיאבק על עצמאותו ועל ריבונותו; דור אחר דור נדרשנו, ועודנו נדרשים לעמוד על חַרבנו. האחריות לַהגנת העם וְהארץ תימסר גם לדורות הבאים, ועימה החובה לעמוד איתן מול אויבים אכזריים ולפלס את דַרכנ ו בְיזַע, בְעוז ובנְחישות - למען מדינתנו, למען תקומתנו.

אחינו ואחיותינו שחירפו נפשם בַקרב הם אשר הניחו את היסודות שעליהם ניצבת מדינת ישראל. אני יודע עד כמה קשה להמשיך בלעדיהם. אני נושא בליבי את תמונות הקרב הקשות, ועימן את הגעגוע לַפק ודים, לַמְפַקדים וְלרעים - דמותם מְלַווה אותי יום-יום ומשמשת בַעבורי מצפן לאורך כל הדרך.

נמשיך לׂשאת את מורשתם של הנופלים עימנו והם יהיו לנו לאות ולְזיכרון כהבטחת עולם לעוצמתו של צה"ל, לעומק ערכיו, לְנצַח ישראל. עתה הגיעה שְעתנו לשאת קדימה את אשר הפקידו בידינו - "והשאר עוד יסופר בתולדות ישראל".

יהי זכרם ברוך.