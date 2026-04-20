הפרקליטות הצבאית הגישה היום (שני) כתב אישום נגד קצין צה"ל בדרגת סגן, המשרת כסגן מפקד פלוגה, בגין מעורבותו בפרשת הברחת סחורות מישראל לרצועת עזה. האישום כולל עבירות של עזרה לאויב, לקיחת שוחד, הברחת טובין בנסיבות מחמירות ועבירות נוספות. הגשת כתב האישום מגיעה בתום חקירה של היחידה לחקירות מיוחדות במשטרה הצבאית החוקרת.

על פי פירוט האישומים, במהלך חודש ספטמבר 2025 רקמו הנאשם ואחרים מתווה להברחת משאית עמוסה בסחורה אסורה אל תוך שטח הרצועה. הקצין, ששירת בתפקיד מבצעי במעבר כרם שלום, ניצל את היכרותו עם נהלי המעבר ואת סמכויותיו כדי להבטיח את כניסת המשאית, וזאת בתמורה לחלוקת רווחים מהעסקה שמוערכים במיליוני שקלים.

ב-19 בספטמבר 2025, בשעות הערב, חבר הקצין למשאית שהגיעה לקרבת מעבר כרם שלום כשהוא רכוב על ג'יפ צבאי. על פי כתב האישום, הוא הורה לפתוח את המעבר תוך הצגת מצג שווא בפני החיילים שהיו מוצבים במקום וליווה את המשאית פנימה.

הסחורה שהוברחה כללה כמויות גדולות של טלפונים ניידים, מוצרי טבק וסיגריות, לוחות סולאריים, סיליקון ואופניים חשמליים. עם השלמת ההברחה, קיבלו המעורבים סכומי כסף משמעותיים, מתוכם הועברו לידי הקצין כ-5 מיליון שקלים.

בית הדין הצבאי הורה על הארכת מעצרו של הקצין עד ל-29 באפריל 2026. בדוברות צה"ל הדגישו כי הצבא מייחס חומרה רבה לכל ניסיון הברחה לרצועת עזה בשל הסיכון הביטחוני הכרוך בכך, ובפרט כאשר מדובר במעורבות של משרתי צה"ל. עוד נמסר כי גופי האכיפה בצה"ל ימשיכו לפעול למיצוי הדין עם המעורבים בפרשה.