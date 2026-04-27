ישראל חוזרת למלחמה בלבנון? בזמן שישראל מנסה להחיות את הסכם "הפסקת האש" הפיקטיבי בגבול הצפון, ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להוכיח כי הוא אינו כפוף לכל הסכם ומטווח ללא הפסקה את כוחות צה"ל בלבנון ואת היישובים בגבול הצפון.

רק הבוקר הופעלו התרעות במספר יישובים בגליל המערבי בעקבות ירי טילים וחשד לחדירת כטב"ם מלבנון. בשעה 07:40 נשמעו אזעקות בערב אל עראמשה, ובהמשך גם ביישובים נוספים באזור. תושבים סיפרו כי האזעקות הופעלו "שוב בדיוק כשהילדים היו בהסעות לבית הספר". עוד דווח כי נשמעו הדי יירוטים וישנם שברי יירוט ליד מושב גורן.

במקביל, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון כ"ץ, הרמטכ"ל זמיר ובכירי מערכת הביטחון מקיימים בשעות האחרונות התייעצות טלפונית סביב הפרות האש של חיזבאללה בצפון.

בנוסף, בהמשך לביטול עדות נתניהו בתיק אלפיים שתוכננה להיום, בוואלה דווח כי הדיון בוטל בעקבות החלטת ראש הממשלה לקיים התייעצות ביטחונית טלפונית עם דרגי מקצוע בנוגע להפרות חיזבאללה בצפון.

בבקשה נכתב כי הסיבה היא אילוץ ביטחוני חריג: "בשל לו"ז ביטחוני של ראש הממשלה שיפורט במעטפה סגורה שתועבר לעיני בית המשפט הנכבד ונציגת המאשימה" - ולכן התבקש בית המשפט לבטל את הדיון. עוד צוין כי מדובר בעדכון שהועבר לאחר שיחה טלפונית מוקדמת עם בית המשפט, ובמסגרתו ביקשה ההגנה לבטל את הדיון הקבוע ל-27 באפריל.

בתוך כך, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם מסר בהצהרה כתובה ששודרה מוקדם יותר היום בכלי תקשורת שמזוהים עם ארגון הטרור כי "האויב הגיע למבוי סתום, וההתנגדות נמשכת, חזקה ולא ניתן להביס אותה".

קאסם הוסיף כי "אנחנו דוחים את המו"מ הישיר באופן מוחלט, ועל אנשי השלטון לדעת כי תפקודם לא יועיל ללבנון ולא יועיל להם". לדבריו, "על השלטון להפסיק את המו"מ הישיר עם האויב הישראלי ולנקוט במו"מ בלתי ישיר. נשק ההתנגדות נועד להדוף תוקפנות ולהגן על הקיום, לא נוותר על הנשק ועל ההגנה".

במקביל, מקורות ביטחוניים אמרו לערוץ הסעודי אל-חדת' כי חיזבאללה מנסה לשבש את המשא ומתן עם ישראל ולהגביל אותו לאיראן בלבד וכי חיזבאללה מתכוון להפוך את כפרי נבטיה ל"שדה קרב פתוח". בנוסף אמרו המקורות כי הארגון ביקש מתושבי כפרי נבטיה להתפנות עקב נוכחות פעיליו.