ה"מטרו" על הכוונת

הפירוק בעזה נמשך: צה"ל השמיד 14 ק"מ של מנהרות טרור בצפון הרצועה | צפו

דובר צה"ל עדכן כי כוחות החטיבה הצפונית ויחידת יהל"ם, בפיקוד אוגדה 252, פועלים בחודשים האחרונים במבצע ממוקד להשמדת תשתיות תת-קרקעיות של חמאס בצפון הרצועה ובמרחב בית חאנון, ממזרח לקו הצהוב | במסגרת המבצע הכוחות השמידו כ-14 ק"מ של מנהרות ותוואים תת-קרקעיים, שבתוכם אותרו חדרי שהייה ואמצעי לחימה רבים (צבא)

תיעוד ההשמדה

בזמן שהחזית בצפון בערת, צה"ל ממשיך להעמיק את השליטה המבצעית בצפון רצועת עזה, תוך פירוק שיטתי של ה"מטרו" של .

בחודשים האחרונים מובילה החטיבה הצפונית, בשיתוף לוחמי יחידת העילית יהל"ם ובפיקוד אוגדה 252, מבצע הנדסי וצבאי רחב היקף להשמדת תוואים תת-קרקעיים מזרחית לקו הצהוב, בדגש על מרחב בית חאנון.

מנהרה שאותרה

במסגרת הפעילות, הושמדו עד כה כ-14 קילומטרים של מנהרות ותשתיות תת-קרקע. הלוחמים שסרקו את התוואים לפני פיצוצם איתרו חדרי שהייה מאובזרים, מצבורי אמצעי לחימה ומערכות קשר מתקדמות ששימשו את מחבלי חמאס לשהייה ארוכה ולניהול לחימה נגד כוחות צה"ל.

במקביל לעבודות התת-קרקע, כוחות החטיבה מנהלים לחימה פעילה מול חוליות מחבלים המנסות לשבש את המבצע. בחודשים האחרונים חוסלו כ-70 מחבלים שהפרו את הסכם הפסקת האש והיוו איום מיידי על הלוחמים בשטח.

