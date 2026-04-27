בצל ההתחממות בגזרה הלבנונית והחשש מקריסת הפסקת האש, צה"ל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בבקאע ובמספר מרחבים בדרום לבנון. קודם לכן בלבנון דיווחו על תקיפה בכפר תבנין בדרום לבנון, ותקיפת כטב"ם בכפר אל-מנסורי.

התקיפות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה מאז כניסתה לתוקף. עד כה ביצעו כוחותינו תקיפות ממוקדות בדרום לבנון, בינהם תקיפות מבנים, משגרים ומחבלים שנעו במרחב.

התקיפות מתרחשות לאחר התייעצות ביטחונית טלפונית דחופה שקיים ראש הממשלה עם בכירים במערכת הביטחון, אשר עסקה בהתפתחויות בחזית הצפונית.