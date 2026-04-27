כיכר השבת
חוזרים ללחימה?

לראשונה מאז הפסקת האש: צה"ל החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בעומק לבנון

אחרי שבלבנון דיווחו על תקיפה בכפר תבנין בדרום לבנון, ותקיפת כטב"ם בכפר אל-מנסורי, צה"ל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בבקאע ובמספר מרחבים בדרום לבנון (צבא)

תקיפות צה"ל בדרום לבנון (צילום: רשתות לבנוניות)

בצל ההתחממות בגזרה הלבנונית והחשש מקריסת הפסקת האש, צה"ל הודיע כי החל לתקוף תשתיות של חיזבאללה בבקאע ובמספר מרחבים בדרום . קודם לכן בלבנון דיווחו על תקיפה בכפר תבנין בדרום לבנון, ותקיפת כטב"ם בכפר אל-מנסורי.

התקיפות מגיעות על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש מצד ארגון הטרור מאז כניסתה לתוקף. עד כה ביצעו כוחותינו תקיפות ממוקדות בדרום לבנון, בינהם תקיפות מבנים, משגרים ומחבלים שנעו במרחב.

התקיפות מתרחשות לאחר התייעצות ביטחונית טלפונית דחופה שקיים ראש הממשלה עם בכירים במערכת הביטחון, אשר עסקה בהתפתחויות בחזית הצפונית.

תקיפה בלבנוןלבנוןחיזבאללה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר