כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ושב"כ תקפו אתמול (שלישי) בצפון רצועת עזה וחיסלו את המחבל איאד אחמד עבד אלרחמן שמבארי, ראש מחלקת המבצעים במטה המודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס.
שמבארי, שימש בשנים האחרונות כראש מחלקת המבצעים במודיעין הצבאי של ארגון הטרור חמאס, ובמסגרת תפקידו היה אחראי על ריכוז תמונות המצב המבצעיות של כלל רצועת עזה.
המחבל, היה גורם מרכזי שעסק באיסוף מודיעין על כוחות צה"ל, בעבור הכוונה והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחותינו, והיווה איום מיידי לכוחות צה"ל הפועלים במרחב.
בנוסף, בפעילותו לקח חלק פעיל בתכנון הפשיטה של ארגון הטרור חמאס במסגרת הטבח הרצחני שביצע ב-7 באוקטובר.
דובר צה"ל מדגיש כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
