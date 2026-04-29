כיכר השבת
מטען במשקל 900 קילוגרמים

הלוחמים חשפו בור ממולכד ועמדת שהייה עם מצבור של פצמ"רים ורקטות של חיזבאללה | צפו בתיעוד

כוחות המילואים של חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146, איתרו עמדה של חיזבאללה ובה מצבור של פצצות מרגמה ורקטות | בנוסף, איתרו בור ממולכד של ובו מטען חבלה במשקל של 900 קילוגרמים

תיעוד מאיתור עמדת שהייה ואמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה
תיעוד מאיתור עמדת שהייה ואמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מאיתור עמדת שהייה ואמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות המילואים של חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146, פועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.

במהלך פעילות, הכוחות איתרו עמדה של ארגון הטרור ובה מצבור של פצצות מרגמה ורקטות שכוונו לפגיעה בכוחות הפועלים במרחב ובאזרחי מדינת ישראל.

בפעילות נוספת, איתרו בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה ובו מטען חבלה במשקל של 900 קילוגרמים, ככל הנראה מדובר במטען ישן שמוקם במרחב בעבר.

בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה (צילום: דובר צה"ל)
עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה מצבור אמצעי לחימה (צילום: דובר צה"ל)
עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה מצבור אמצעי לחימה (צילום: דובר צה"ל)
עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה מצבור אמצעי לחימה (צילום: דובר צה"ל)
עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה מצבור אמצעי לחימה (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
פעילות כוחות חטיבה 226 בדרום לבנון (צילום: דובר צה"ל)
