תיעוד מאיתור עמדת שהייה ואמצעי לחימה של ארגון הטרור חיזבאללה
כוחות המילואים של חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146, פועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.
במהלך פעילות, הכוחות איתרו עמדה של ארגון הטרור חיזבאללה ובה מצבור של פצצות מרגמה ורקטות שכוונו לפגיעה בכוחות הפועלים במרחב ובאזרחי מדינת ישראל.
בפעילות נוספת, איתרו בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה ובו מטען חבלה במשקל של 900 קילוגרמים, ככל הנראה מדובר במטען ישן שמוקם במרחב בעבר.
