כיכר השבת
בגוש עציון

אירוע חריג: חייל מילואים ירה לעבר מצנח רחיפה לאחר שחשד שמדובר בחדירת מחבלים

חייל מילואים ירה לעבר מצנח רחיפה במזרח גוש עציון, ככל הנראה כי סבר שמדובר בניסיון של חדירת מחבל ליישוב | דובר צה"ל מסר כי לאחר בדיקה התברר כי "מדובר במצנח רחיפה שהמריא ממרחב הבקעה בתיאום וחרג מהמרחב האווירי שתואם לו" | עוד נמסר כי מצנח הרחיפה התרחק מהאזור לאחר הירי ולא היו נפגעים (צבא)

מצנח רחיפה | אילוסטרציה (צילום: כיכר השבת)

אירוע חריג התרחש הבוקר (שבת) במזרח גוש עציון, כאשר חייל מילואים, בעל חווה שנמצאת ליד היישוב פני קדם, זיהה מצנח רחיפה ממונע שחדר למרחב האווירי מעל אחד היישובים באזור.

החייל, שחשד כי מדובר בניסיון חדירת מחבלים מהאוויר, ביצע ירי מנשקו האישי לעבר המצנח. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, וכלי הטיס התרחק מהמקום.

עם קבלת הדיווח על הירי, פתחו בצה"ל בבדיקה מהירה של נסיבות המקרה. מהתחקיר הראשוני עלה כי לא מדובר באירוע פח"ע: מצנח הרחיפה המריא ממרחב הבקעה לאחר שביצע תיאום מוקדם כנדרש מול גורמי הצבא, אולם במהלך הטיסה סטה מהנתיב שאושר לו.

בשל הסטייה מהמסלול, חרג הצנחן מהמרחב האווירי שתואם עבורו וחצה לגזרת האחריות של החטיבה המקבילה באוגדת יהודה ושומרון, שם זוהה כגורם עוין. בצה"ל מציינים כי תוך כדי התגלגלות האירוע הובן שמדובר בטיסה מתואמת שחרגה ממסלולה, והאירוע נמצא כעת בתחקור.

