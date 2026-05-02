במהלך סוף השבוע צה"ל השמיד כ-70 מבנים בשימוש חיזבאללה בדרום לבנון, וכ-50 תשתיות נוספות של ארגון הטרור. כך מסר דובר צה"ל, שציין כי בין המטרות שהותקפו מפקדות שמהן פעלו מחבלי הארגון, מחסן אמצעי לחימה, מבנים ותשתיות טרור נוספות.

דובר צה"ל בערבית אל"ם אביחי אדרעי הוציא בשעות הבוקר הודעות פינוי לכפרים בדרום לבנון בתוך מרחב הקו הצהוב. הכפרים הללו היו אמורים להיות מפונים מאזרחים. זמן קצר לאחר מכן החלו התקיפות של צה"ל. עם סיום התקיפות הוציא אדרעי הודעת פינוי נוספת לקראת תקיפות נוספות שצפויות לצאת לפועל בקרוב.

באחת התקיפות הדרמטיות אתמול, השמידו כוחותינו בהכוונת הכוחות בשטח משגר רקטות טעון שהיה מוכן לשיגור מיידי לעבר ישראל. ברגע הפגיעה דיווחו הטייסים: "פגיעה טובה, יש גם פיצוץ משנה" - הוכחה חד-משמעית לכך שהמשגר היה חמוש ומוכן לביצוע טרור.

מצה"ל נמסר כי ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר פעם אחר פעם את הבנות הפסקת האש, אך כוחותינו ממשיכים לפעול בנחישות מול כל איום, בהתאם להנחיות הדרג המדיני. צה"ל ימשיך להגן על ריבונות המדינה ועל ביטחון כוחותינו הפועלים בקו החזית.

גורם צבאי בכיר אמר אתמול כי צה"ל הצליח לפגוע והשמיד את יחידה 127 . זאת היחידה האחראית על המערך האווירי של חיזבאללה ובכלל זה הפעלה של כטבמ"ים ורחפנים וכן את מערך ההגנה האווירית. אולם לדברי הבכיר מי שמפעיל כעת את רחפני הנפץ הם חוליות של יחידות המרחביות של חיזבאללה הבכיר ציין כי אמ"ן אמור לספק מידע על מיקום חוליות מפעילי הרחפנים כדי שחיל האוויר יפעל וישמיד אותם.