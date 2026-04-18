מחבל חמוש בסכין חדר בבוקר של שבת קודש לישוב נגוהות שבהר חברון, ונוטרל בכניסה לישוב בידי צוות הביטחון הישובי. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו, בזכות עירנות ומקצועיות של צוות הביטחון.

על פי הנמסר ממועצה אזורית הר חברון, המחבל התקרב לישוב כשהוא חמוש בסכין, אך צוות הביטחון הישובי זיהה אותו בזמן וניטרל אותו בכניסה. "ב״ה האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו בזכות עירנות ומקצועיות של צוות הביטחון הישובי", נמסר מהמועצה.

בעקבות האירוע הוקפצו כוחות ביטחון וצבא רבים לישוב לביצוע סריקות נרחבות. כוחות הביטחון הגיעו גם לביתו של המחבל לבצע חיפוש וחקירה במסגרת התחקיר.

המועצה האזורית הר חברון הודתה לאגף הביטחון במועצה על ניהול האירוע יחד עם כוחות הביטחון והצח״י של הישוב נגוהות. "תודה רבה לאגף הביטחון במועצה על ניהול האירוע יחד עם כוחות הביטחון והצח״י של הישוב נגוהות. ולכלל התושבים שנשמעו להנחיות", נכתב בהודעה לתושבים.

יצוין כי בעבר נוטרל ליד הישוב נגוהות פלסטיני שהיה מחופש לחייל צה"ל, כשברשותו נמצאו סכין, מפת הישוב ותמונות שצילם בסלולרי. צוותי המועצה ימשיכו ללוות את הישוב ולתחקר את האירוע הנוכחי.