ניסיון פיגוע חמור

מחבל חמוש בסכין חדר בשבת קודש לישוב נגוהות בהר חברון - ונוטרל בכניסה

סכין | אילוסטרציה (צילום: דובר צה"ל)

מחבל חמוש בסכין חדר בבוקר של שבת קודש לישוב נגוהות שבהר חברון, ונוטרל בכניסה לישוב בידי צוות הביטחון הישובי. האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו, בזכות עירנות ומקצועיות של צוות הביטחון.

על פי הנמסר ממועצה אזורית הר חברון, המחבל התקרב לישוב כשהוא חמוש בסכין, אך צוות הביטחון הישובי זיהה אותו בזמן וניטרל אותו בכניסה. "ב״ה האירוע הסתיים ללא נפגעים לכוחותינו בזכות עירנות ומקצועיות של צוות הביטחון הישובי", נמסר מהמועצה.

בעקבות האירוע הוקפצו כוחות ביטחון וצבא רבים לישוב לביצוע סריקות נרחבות. כוחות הביטחון הגיעו גם לביתו של המחבל לבצע חיפוש וחקירה במסגרת התחקיר.

המועצה האזורית הר חברון הודתה לאגף הביטחון במועצה על ניהול האירוע יחד עם כוחות הביטחון והצח״י של הישוב נגוהות. "תודה רבה לאגף הביטחון במועצה על ניהול האירוע יחד עם כוחות הביטחון והצח״י של הישוב נגוהות. ולכלל התושבים שנשמעו להנחיות", נכתב בהודעה לתושבים.

יצוין כי בעבר נוטרל ליד הישוב נגוהות פלסטיני שהיה מחופש לחייל צה"ל, כשברשותו נמצאו סכין, מפת הישוב ותמונות שצילם בסלולרי. צוותי המועצה ימשיכו ללוות את הישוב ולתחקר את האירוע הנוכחי.

פעילות ביטחונית נרחבת באזור

האירוע בנגוהות מצטרף לשורה של אירועי ביטחון שהתרחשו לאחרונה באזור יהודה ושומרון. כוחות צה"ל ערכו לאחרונה תרגיל מוכנות שכלל תרחישי חירום במספר מרחבים במקביל, ביניהם אירועים מתפרצים, אירועי רבי נפגעים וחדירת מחבלים.

כוחות הביטחון ממשיכים בפעילות מבצעית נרחבת ברחבי יהודה ושומרון למניעת פיגועים והגנה על תושבי האזור. עדכונים נוספים יפורסמו בהמשך.

האם הכתבה עניינה אותך?

2
אם ה' לא ישמור עיר שוא שקד שומר. חבל שלא הוזכר שם שמיים. לצעירנו כ"כ הרבה פעמים זה גמר אחרת...
תודה לה' הרחמן
צודק במאת האחוזים,אשריך
חיים
1
מה זה נוטרל? כמה זמן עוד תשתמשו בביטוי זה? הגיע הזמן להשתמש בעברית מובנת ופשוטה. נורה למוות, נפצע, נעצר וכו'.
יהושע

