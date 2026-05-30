הצפון רותח

פיקוד העורף מחמיר את הנחיות ביישובי קו העימות - מחר ושני לא יתקיימו בהם לימודים

ברקע ההסלמה בשבת, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון, וקבע כי מחר וביום שני לא יתקיימו בהם לימודים. המדיניות המעודכנת בתוקף מהערב ב-21:00 ועד יום שני ב-20:00 | במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים דיון ביטחוני מצומצם הערב בשעה 22:30 (ביטחון)

ההסלמה בצפון. טנק צה"לי בגבול לבנון (צילום: איל מרגולין/פלאש 90)

פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות ביישובי קו העימות בצפון, וקבע כי מחר וביום שני לא יתקיימו בהם לימודים. המדיניות המעודכנת בתוקף מהערב ב-21:00 ועד יום שני ב-20:00.

באזור ההנחיה קו העימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז, ספסופה, יסוד המעלה, כסרא-סמיע, בית ג'אן ושדה אליעזר יעברו למדרג פעילות מצומצמת - לא תתקיים פעילות חינוכית ומקומות עבודה יפעלו רק במקום שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני.

באזור ההנחיה גליל עליון, בצפון הגולן וביישובים קצרין וקדמת צבי יעברו לפעילות חלקית - פעילות חינוכית תתקיים במבנה או במקום שניתן להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות, וכך גם מקומות עבודה.

עוד קודם להודעת פיקוד העורף, ראש העיר קריית שמונה אביחי שטרן הודיע כי בעקבות ההסלמה במצב הבטחוני הלימודים בעיר בכלל מערכת החינוך לא יתקיימו מחר.

במקביל, ראש הממשלה בנימין נתניהו יקיים דיון ביטחוני מצומצם הערב בשעה 22:30, על רקע ההסלמה בלחימה מול חיזבאללה.

