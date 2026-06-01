צפונית לנהר הליטאני מחבלים ששיגרו רחפנים - חוסלו, רקטות מוכנות לשיגור - הושמדו | צפו בפעילות של כוחות גבעתי צפונית לנהר הליטאני, חוסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו ואותרו רקטות מוכנות לשיגור | צפו (צבא)

לאחר פעילות כוחותינו במרחב, המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה.

בנוסף לחיסול המחבלים, הכוחות החלו בסריקות ואיתרו מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ו רחפני נפץ מוכנים לשיגור לעבר כוחותינו.

בסגירת מעגל מהירה, לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר זיהו וחיסלו את המחבלים בתקיפות מדויקות בעת שניסו להמלט מהמרחב.

הכוחות זיהו אתמול (ראשון), שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו הפועלים במרחב.

כוחות חטיבת גבעתי פועלים בפיקוד אוגדה 36 לחיסול מחבלים והשמדת תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה צפונית לנהר הליטאני.

