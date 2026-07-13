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לא בפעם הראשונה: שני תושבי בני ברק נכנסו לשכם ונעצרו בידי צה"ל

השניים אותרו ביציאה מהעיר הפלסטינית שכם על ידי כוחות צה”ל, נעצרו לחקירה בתחנת אריאל ושוחררו בתנאים מגבילים | במשטרה ציינו כי רכבם נתפס ל־60 יום בהתאם לחוק (צבא)

כוחות צה"ל בשכם (צילום: דובר צה"ל)

שוטרי מחוז ש”י עצרו הבוקר (שני) שני תושבי שנכנסו לעיר שכם, המוגדרת שטח A, בניגוד לחוק ותוך הפרת צו שטח צבאי סגור.

על פי הודעת המשטרה, בעקבות דיווח שהתקבל מכוחות צה”ל, אותרו השניים ביציאה מהעיר על ידי כוחות צה”ל, ולאחר מכן נעצרו על ידי שוטרי מחוז ש”י והועברו לחקירה בתחנת אריאל.

במהלך החקירה התברר כי לא מדובר בפעם הראשונה שבה השניים נכנסו לעיר הפלסטינית שכם בניגוד להוראות החוק.

עם סיום החקירה הובאו השניים בפני בית המשפט, שהורה על שחרורם בתנאים מגבילים. בנוסף, הרכב שבו נסעו נתפס למשך 60 יום, בהתאם להוראות החוק

צה"לבני ברקשכםשטח Aמשטרת ישראל

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