רחפן צה"לי מטיל חומר נפץ בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון (צילום: לפי סעיף 27א)
תיעוד נדיר
צפו: כך רחפן צה"לי מטיל חומר נפץ בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון
תושבים בדרום לבנון תיעדו רחפן צה"לי כשהוא מטיל חומר נפץ על יעד בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון | לפני כחודש, דוברת צה"ל בערבית פרסמה הודעת פינוי לתושבי הכפר וצה"ל תקף באזור בתגובה להפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה | צפו (צבא)
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