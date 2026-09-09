תיעוד נדיר צפו: כך רחפן צה"לי מטיל חומר נפץ בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון תושבים בדרום לבנון תיעדו רחפן צה"לי כשהוא מטיל חומר נפץ על יעד בכפר אל-מנסורי בדרום לבנון | לפני כחודש, דוברת צה"ל בערבית פרסמה הודעת פינוי לתושבי הכפר וצה"ל תקף באזור בתגובה להפרת הפסקת האש על-ידי חיזבאללה | צפו (צבא)