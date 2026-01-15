טראמפ החליט: סנקציות על בכירים באיראן כולל על המקורב לחמינאי

ממשל טראמפ הטיל סנקציות על שורה של בכירים במשטר האייתוללות באיראן - ברקע הדיכוי האלים והאכזרי של ההפגנות הסוערות במדינה לאחרונה. זאת כשאיתותים מכיוון הבית הלבן מצביעים על כך שתקיפה אמריקנית צבאית על איראן ככל הנראה ירדה מהפרק.

עם הבכירים שעליהם הוטל סנקציות הערב (חמישי) נמנה עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי באיראן ויועץ הנחשב למקורב מאוד למנהיג העליון עלי חמינאי. בנוסף הוטלו סנקציות על בכירים נוספים.

מי שהכריז על הסנקציות הוא מזכיר האוצר האמריקני. הוא אמר כי ארצות הברית עומדת מאחורי העם האיראנים שקורא לחופש וחירות. לדבריו, בהוראת הנשיא טראמפ יוטלו עיצומים נגד גורמים שלקחו חלק מרכזי בדיכוי האכזרי נגד העם האיראני.

עוד אמר מזכיר האוצר כי משרד האוצר האמריקני לא יהסס מלהשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כדי להגביל את מי שעומדים מאחורי דיכוי המפגינים. הוא ציין גם על סנקציות שיופעלו נגד מוסדות פיננסיים של המשטר האיראני.

טראמפ ויתר על תקיפה באיראן? הסנטור הבכיר חוזר בו דוד הכהן | 18:51

מוקדם יותר היום טען ליח איראן בפקיסטן, רזא אמירי מוגאדם, כי טראמפ הודיע לאיראן שאין בכוונתו לבצע תקיפה וכי הוא אינו מעוניין במלחמה. על פי דיווח בכלי התקשורת הפקיסטני "דון", מוגאדם ציין כי קיבל את המידע ביום רביעי בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר לפי שעון פקיסטן.

לדברי השליח, במסר שהועבר ביקש טראמפ מהממשל בטהרן לנהוג באיפוק ולהימנע מפגיעה באינטרסים של ארצות הברית באזור. לצד הדברים הללו, התייחס הדיפלומט האיראני למצב הפנימי במדינתו וציין כי למפגינים באיראן יש זכות לגיטימית למחות, וכי הממשלה קיימה עמם שיחות בנושא.

מוגאדם הוסיף וטען כי במקביל למחאות, פעלו במדינה קבוצות חמושות שביצעו מעשי רצח ותקפו מסגדים.