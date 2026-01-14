כיכר השבת
לקראת פירוז הנשק של חמאס?

עם איום חריף: ויטקוף הכריז על מעבר לשלב ב' בעזה | כך התייחס להשארת החטוף רן גואילי מאחור

סטיב וויטקוף שליחו של טראמפ הודיע הערב על המעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש והפסקת המלחמה ברצועת עזה. זאת בעוד רן גואילי, החטוף האחרון, טרם הושב | הוא איים על חמאס כי יהיו "השלכות חמורות" | האימא טליק: "כל דבר שיקרה לא ישפיע על המאמצים והדרישה להשיב את רני" (אקטואליה)

ויטקוף (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

בציוץ בחשבונו ברשת X, הודיע הערב (רביעי) סטיב ויטקוף, שליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, על מעבר לשלב השני בהסכם הפסקת האש ברצועת עזה. זאת על אף שהחטוף הישראלי האחרון רן גואילי טרם הוחזר בניגוד לסיכומים.

בדבריו העביר איום לחמאס כי אם לא ישיבו את גופתו של גואילי - הדבר יביא ל"השלכות חמורות". הוא הוסיף כי ארצות הברית מצפה מחמאס לעמוד במלואם. כמו כן הודה למצרים, קטאר וטורקיה.

"היום, בשם הנשיא טראמפ, אנו מכריזים על השקת שלב שני בתוכנית 20 הנקודות של הנשיא לסיום הסכסוך בעזה - המעבר מהפסקת אש לפירוז, ממשל טכנוקרטי ושיקום", כתב ויטקוף.

הוא הוסיף: "השלב השני מקים ממשל פלסטיני טכנוקרטי למעבר בעזה, הוועדה הלאומית לניהול עזה (NCAG), ומתחיל בפירוז ושיקום מלא של עזה, בעיקר פירוק נשק של כל אנשי הצוות הבלתי מורשים. ארה"ב מצפה מחמאס לעמוד במלואם בהתחייבויותיו, כולל החזרה מיידית של בן הערובה האחרון שנפטר. אי ביצוע פעולה זו יביא השלכות חמורות".

לדבריו, "חשוב לציין, ששלב ראשון סיפק סיוע הומניטרי היסטורי, שמר על הפסקת האש, החזיר את כל בני הערובה החיים ואת שרידיהם של עשרים ושבעה מתוך עשרים ושמונה בני הערובה שנפטרו. אנו אסירי תודה עמוקות למצרים, טורקיה וקטאר על מאמצי התיווך החיוניים שלהן שאיפשרו את כל ההתקדמות עד כה".

טליק גואלי אמו של החטוף רן גואילי מסרה הערב: "שוחחנו לפני זמן קצר עם ראש הממשלה שהתקשר אלינו. רה״מ הבהיר שהשבתו של רני היא בראש מעייננו. המהלך ההצהרתי על הקמת ועדת טכנוקרטים וכל מהלך אחר לא יסתור ולא ישפיע על מאמצי ההשבה של רני לקבר ישראל.

"ההצהרה על שלב ב מתמקדת בדרישה לפירוק חמאס מנשקו ולפירוז רצועת עזה, אין נסיגת צהל עד שיפורקו מנשקם, אין בניה, אין שיקום. גם מעבר רפיח עוד לא נפתח למרות הלחצים כי אנחנו מתעקשים על רני. המאמצים להשיב את רני מבוצעים גם בתחום המודיעיני, גם המבצעי וגם במגעים עם המתווכות.

"יש לנו דרישות חד משמעיות מהחמאס כי העברנו מידע מודיעיני ודברים שדרשנו עוד לא קרו. לכן כל דבר שצפוי לקרות לא ישפיע על המאמצים ועל הדרישה להשיב את רני."

3
ארדפה אויבי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם
דוד
2
כדי למתק את הדינים וה' הטוב ילחם לנו את המלחמה הזאת ונראה ניסים גדולים יאמר את הפסוק: "ויהי בלילה ההוא ויצא מלאך ה' ויך במחנה אשור מאה שמונים וחמשה אלף וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים"
ישראל
1
איך עוברים לשלב ב‘ כשלב א‘ לא נגמר ? אלה חלומות ....
חי

