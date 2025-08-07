סינגל קליפ בכורה להלל רצון: "תקופות קשות"

קרדיטים:

מילים ולחן: הלל רצון

עיבוד והפקה מוסיקלית: יוסף גל

מילים:

במיוחד לכבוד חתונתו: ארי היימן בסינגל קליפ חדש יאיר טוקר | 10:20

הכל קורה באופן פתאומי

לא מוצא את עצמי

מסתגר בחדר לבדי

רק הגיטרה מבינה אותי

כל לילה מחדש נזכר בזיכרון מוכתם

לא מבין איך הוא בא ואיך פתאום הוא נעלם

מנסה עכשיו למצוא את התשובה

אבל פתאום הכל מופיע בסימן אזהרה

אז הבנתי שבחיים האלה לא הכל פשוט

כי לפעמים אנחנו מרגישים כמו בובה על חוט

המציאות הזאת היא לא פשוטה

יש תקופות קשות שלא מוצאים כל כך את השיטה

ופתאום הדברים לא כל כך ברורים

זה כמו להיות בתוך מבוך סתרים

זה כואב להיות לבד

כי אתה כל הזמן בצד

זה גורם לך לבכות ולהתייסר

כי אין לך כבר כלום והכל חסר

הכי קל זה לברוח ולזרוק הכל

ובסוף כשזה קורה אפשר ליפול בגדול

אז הבנתי שבחיים האלה לא הכל פשוט

כי לפעמים אנחנו מרגישים כמו בובה על חוט

המציאות הזאת היא לא פשוטה

יש תקופות קשות שלא מוצאים כל כך את השיטה

ופתאום הדברים לא כל כך ברורים

זה כמו להיות בתוך מבוך סתרים

אני תמיד זוכר ותמיד אזכור

יש בי נקודה יפה אחת של אור

אז הבנתי שבחיים האלה לא הכל פשוט

כי לפעמים אנחנו מרגישים כמו בובה על חוט

המציאות הזאת היא לא פשוטה

יש תקופות קשות שלא מוצאים כל כך את השיטה

ופתאום הדברים לא כל כך ברורים

זה כמו להיות בתוך מבוך סתרים