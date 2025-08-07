המפיק החב"די המצליח בסינגל אישי ומפתיע: "היי סירי"

קרדיטים:

מילים, לחן והפקה מוזיקלית: אפי שיינר

מילים:

בית 1:

היי סירי

תגידי איך אפשר לישון

כשאחשלי הגדול בקור הזה שומר עליי בלבנון

היי סירי

מתי הלופ הזה נגמר

הפסקתי עם החדשות ביום שהכאב הזה נהיה מוכר

תאמיני

זה לא כזה פשוט

אני כל יום עושה ריצות רק כדי לשמור על השפיות

היי סירי מה עושים כשהטירוף חוזר

אנלא שואל בשביל עצמי

אני שואל בשביל חבר

גשר:

וכלום כלום לא עוזר

ניסיתי לתפוס ואז שוב לשחרר

זה לא ברחוב גם לא בחצר

הלב שלי כבר מזמן לא מדבר

פזמון 1:

כמה זמן אפשר ללכת בלי לדעת לאן

כמה זמן אפשר ללכת בלי לדעת לאן

בית 2:

היי סירי תגידי איך אפשר לדעת

האם זה אמיתי או שאני בתוך פנטזיה משוגעת

הי סירי אם לומר את האמת

הדחקתי ועכשיו נראלי שהכל הולך ומתמוטט

היי סירי למה את לא מבינה

יש לי חלומות ואיכשהו אני תקוע במיטה

היי סירי תעני לי בכנות

זה נרמאלי לדבר עם פלאפון חכם אבל עם אפס רגישות

גשר:

וכלום כלום לא עוזר

ניסיתי לתפוס ואז שוב לשחרר

זה לא ברחוב גם לא בחצר

הלב שלי כבר מזמן לא מדבר

פזמון 2:

כמה זמן אפשר ללכת בלי לדעת לאן

כמה זמן אפשר ללכת בלי לדעת לאן