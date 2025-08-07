כיכר השבת
שומר על העיניים? הערשי בלייך בסינגל קליפ חדש: "אויגלעך"

הזמר והיוצר הערשי בלייך בסינגל קליפ חדש על שמירת העיניים. הלחן והמילים של בלייך כשעל העיבוד וההפקה המוזיקלית אחראי אברימי לונגר (סינגלים וקליפים)

בעולם שבו אנחנו מתמודדים עם שמירת העיניים שלנו, הזמר והיוצר הרשי בלייך הרגיש צורך לשמור על העיניים סביבו. יום אחד, כשהוא נכנס בתחנת דלק, הוא נתקל במשהו שהוא לא רצה לראות, וזה הפריע לו מאוד בנשמה. הוא נכנס לרכבו וברגע הזה נוצר השיר "אויגלעך", תפילה מהלב בבקשה מהשם לעזור לנו לשמור על העיניים.

"אויגלעך" הוא שיר עם מסר חשוב. גם כשקשה לנו לשמור על העיניים שלנו, אנחנו צריכים להתפלל על זה. תפילה קלה יותר כשהיא מגיעה עם שיר מרגש.

שנזכה לשמור על העיניים שלנו מלראות דברים שאין צורך לראות, ובוודאי לראות את הטוב בעצמנו ובכל אחד ואחד.

קרדיטים:

לחן, מילים וביצוע: הערשי בלייך

עיבוד מוזיקלי: אברימי לונגר

