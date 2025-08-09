לרגל עונת הקיץ והשמחות, משחרר לנו הזמר החסידי שמחה פרידמן סינגל-קאבר מקפיץ ואנרגטי: "מוכרחים לרקוד" - אחד הלהיטים הגדולים של הזמר והיוצר הצבעוני יהודה גלאנץ שהלחין את השיר למילותיו של ר' שלמה קרליבך ז"ל .

החיבור של המנגינה הקורצת והשובבה של גלאנץ עם המילים הטיפוסיות של ר' שלוימהל'ה (געוואלד!) מקבלים חידוש מבריק בהגשה הייחודית והאנרגטית של שמחה פרידמן, כשהכל מהודק בעיבוד דאנס עכשווי בהפקתו המוזיקלית והבועטת של המעבד הצעיר והמוכשר אפי שיינר. קרדיטים: לחן וביצוע במקור: יהודה גלאנץ מילים: ר' שלמה קרליבך הפקה מוזיקלית: אפי שיינר - SHINER