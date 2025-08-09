כיכר השבת
להיט הריקודים מהעבר חוזר בגרסה מלהיבה במיוחד: "מוכרחים לרקוד"

הזמר והיוצר שמחה פרידמן מחדש את הלהיט הנוסטלגי של הזמר והיוצר יהודה גלאנץ - "מוכרחים לרקוד". ההפקה המוזיקלית החדשה של  אפי שיינר (סינגלים וקליפים)

1תגובות

לרגל עונת הקיץ והשמחות, משחרר לנו הזמר החסידי שמחה פרידמן סינגל-קאבר מקפיץ ואנרגטי: "מוכרחים לרקוד" - אחד הלהיטים הגדולים של הזמר והיוצר הצבעוני יהודה גלאנץ שהלחין את השיר למילותיו של ר' שלמה קרליבך ז"ל .

החיבור של המנגינה הקורצת והשובבה של גלאנץ עם המילים הטיפוסיות של ר' שלוימהל'ה (געוואלד!) מקבלים חידוש מבריק בהגשה הייחודית והאנרגטית של שמחה פרידמן, כשהכל מהודק בעיבוד דאנס עכשווי בהפקתו המוזיקלית והבועטת של המעבד הצעיר והמוכשר אפי שיינר.

קרדיטים:

לחן וביצוע במקור: יהודה גלאנץ

מילים: ר' שלמה קרליבך

הפקה מוזיקלית: אפי שיינר - SHINER

0 תגובות

1
בושה!!
מנחם

