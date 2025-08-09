כיכר השבת
שוקי סלומון חוזר עם סינגל קליפ מלהיב: "שיר התקווה"

הזמר והיוצר שוקי סלומון בסינגל קליפ חדש ומיוחד בשם ׳שיר התקווה׳. לאחר סדרת שירי רחמים, אמונה וניצחון, הגיעה שעתה של התקווה. הפקה מוזיקלית: שמוליק ברגר (סינגלים וקליפים)

(עריכה: מאיר אמזל)

הזמר והיוצר שוקי סלומון בסינגל קליפ חדש ומיוחד בשם ׳שיר התקווה׳. לאחר סדרת שירי רחמים, אמונה וניצחון, הגיעה שעתה של התקווה. שיר שנכתב לאחר תקופה של ניסים וניצחונות גדולים ב״ה בכל החזיתות, ומתוך תפילה ותקווה לימים טובים ושקטים.

כמו את יתר שיריו, כתב והלחין שוקי בעצמו כשהפזמון מבוסס על ההמנון הלאומי, ועל ההפקה המוזיקלית חתום המוזיקאי שמוליק ברגר. השיר מלווה בקליפ AI מרהיב ומושקע בבימויו של היוצר מאיר אמזל. וכמילות השיר: ״ברכנו אבינו הושט לנו יד, אור שלתקווה ליבנו אחד״.

קרדיטים:

לחן ומילים: שוקי סלומון

עיבוד: dj שמוליק ברגר

הפקת שירה וקולות: דיוויד טוייב

5
שיר של ציונים הבן אדם ניהיה שוטה
יחזקאל חברוני
4
שיר חמוד אבל הקליף זוועה מכל היבט
סתם אחד
3
שיר וקליפ ממש מושקע רמה גבוהה.
קריפ
2
חברה זה חמוד לעשות קליפ בבינה מלאכותית אבל כמה?
יוסי
1
וואוו איזה יפה הבינה המלאכותית והשיר!!
נועלה!

