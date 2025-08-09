שוקי סלומון חוזר עם סינגל קליפ מלהיב: "שיר התקווה"

הזמר והיוצר שוקי סלומון בסינגל קליפ חדש ומיוחד בשם ׳שיר התקווה׳. לאחר סדרת שירי רחמים, אמונה וניצחון, הגיעה שעתה של התקווה. שיר שנכתב לאחר תקופה של ניסים וניצחונות גדולים ב״ה בכל החזיתות, ומתוך תפילה ותקווה לימים טובים ושקטים.

כמו את יתר שיריו, כתב והלחין שוקי בעצמו כשהפזמון מבוסס על ההמנון הלאומי, ועל ההפקה המוזיקלית חתום המוזיקאי שמוליק ברגר. השיר מלווה בקליפ AI מרהיב ומושקע בבימויו של היוצר מאיר אמזל. וכמילות השיר: ״ברכנו אבינו הושט לנו יד, אור שלתקווה ליבנו אחד״.

קרדיטים:

לחן ומילים: שוקי סלומון

עיבוד: dj שמוליק ברגר

הפקת שירה וקולות: דיוויד טוייב