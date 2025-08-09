הניגון החב"די הפך שוב לראפ מלהיב במיוחד

קרדיטים:

מילים של הניגון - מבוסס על פסוק מספר קהלת

לחן: חסידות חב"ד

מילים של הראפ: נתנאל קהניאל

עיבוד והפקה מוסיקלית: נתנאל קהניאל

מילים:

אין עוד מלבדו זה לא אומר שאין עוד אלוקים אחרים חוץ ממנו

אין עוד משהו אחר בעולם הזה חוץ ממנו כלום

שום דבר ביקום

האחד והיחיד שמנהיג את עולמו בחסד ורחמים

ומיטיב עם כל הברואים

אז כשקשה לך תזכור תתפלל אל אלוקים

אתה הבן שלו יש לך מועדון אח״מים

עזוב הכל שטויות הכל הבל הבלים

תתחבר אליו תתגבר על כל המכשולים

ושהכל נראה אבוד

תתפוס את עצמך ותפצח בריקוד

תראה לו שאתה לא מתרגש מזה

ככה הוא אוהב את זה

כי כל מה שהשם עושה הכל לטובה

עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה

דעו כי השם הוא אלוקים

פזמון:

כי הכל הבל הבלים

אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים

אין עוד מלבדו

בית שני:

אני נלחם עם הקושי יום יום

גם בקור גם בחום

היצר אלוף בלבלבל

אבל גם כשאני נופל

אני נזכר לי בשליחות

בתכלית במהות

בתפקיד האחרון של דורנו

לקבל את משיח צדקנו

לעשות עוד מעשה טוב עוד מצווה

אתה עוד לא מסיים להגיד ג׳ק רובינסון

והנה הוא בא

כל הנסיונות - הכל הבל הבלים

כל הדמיונות - הכל הבל הבלים

כל הסימנים האחרונים - הולכים ומתקיימים

הכל עומד להשתנות - לנצח נצחים

אתה הראת לדעת כי השם הוא האלוקים

אין עוד מלבדו

פזמון:

הכל הכל הבל הבלים

אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו

מעבר:

עזוב הכל שטויות הכל הבל הבלים

תתחבר אליו תתגבר על כל המכשולים

כל מה שהשם עושה הכל לטובה

אין עוד מלבדו

אין עוד מלבדו

פזמון:

הכל הכל הבל הבלים

אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו

כי הכל הבל הבלים אין עוד מלבדו