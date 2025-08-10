הזמר החב"די הצעיר בסינגל קליפ משעשע: "היידה חתונה"

ישי גיטלמן: "זכות עצומה בשבילי להגיש לכם עוד שיר מאלבום הבכורה שלי.

את השיר ׳היידה חתונה׳ שכתבתי במיוחד לכל החתנים והכלות שיתחתנו מהיום והלאה.

״כל המשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות״, מצווה גדולה ואדירה - ולכן החלטתי לעשות בקליפ קצת צחוקים, לעשות להם ולכם חיוך!".

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי גיטלמן

עיבוד והפקה מוזיקלית: אוריאל כלב

מילים:

פתאום בקבוצה שולחים

הוא הציע נישואים

היא אמרה לו כן

אח שלנו מתחתן

התרגשנו ברמות

התחילו הכנות

וסגרו אולם

אין עוד זוג כמוהם בעולם

כל הדרך רק עושים להם שמח

מתחילים להרגיש כבר את הלב

והנה כבר רואים את האולם באופק

כולם נכנסים ביחד מתחילים להתלהב

פזמון

כמה חיכינו כבר לחתונה

הלילה מי שלא רוקד לא מקבל תמונה

עד השמיים כולם פה קופצים

הרחבה מפוצצת ובראש יש פיצוצים

בונים עוד בית בישראל

פתאום לשטוף כלים הוא יתרגל

אין אחד פה

שלא שר תשיר

דיי גיי תגביר...

אף אחד לא יושב

תיראו ת׳חברים

כל אחד רוקד אפילו מלצרים

כי אותם כולם אוהבים

תגידו לו מזל טוב ועוגה לפנים

לא טוב היות האדם לבדו אמרו חכמים

אז איפה היית עד עכשיו גברת

למה התחבאת כל השנים

למה אתם לא בתוך הרחבה

מים רבים לא יכבו את אהבה

פזמון

כמה חיכינו כבר לחתונה

הלילה מי שלא רוקד לא מקבל תמונה

עד השמיים כולם פה קופצים

הרחבה מפוצצת ובראש יש פיצוצים

בונים עוד בית בישראל

פתאום לשטוף כלים הוא יתרגל

אין אחד פה

שלא שר תשיר

דיי גיי תגביר...

אז לזוג שלנו אנחנו מאחלים

שהחיוך לא ירד לכם מהפנים

שיהיה לכם בנות וגם בנים

ושתזכו לראות אותם גם מתחתנים

עכשו כמה המלצות לזוג הצעיר

כלים בכיור אתה אף פעם לא משאיר

הכי חשוב לקרוע אותה מצחוק

אם יש ויכוח תפטרו את זה באבן שוק