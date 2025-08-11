מונה רוזנבלום ומקהלת 'נשמה' חידשו בלייב את היצירה הבעלזאית

ברוב עם, נערך מעמד "עשר עטרות" לציון 45 שנים לייסוד "קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא" – אירוע שנחגג בצל קורתו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא, ובהשתתפות רבני ודייני הקהילה, נגידים ותומכי התורה מכל רחבי הארץ והעולם. לצד ראש הקהל הרב מרדכי בריסק.
באירוע נרשמה נקודת שיא מוזיקלית ורגשית, כשבוצע השיר "זה היום" – פנינה מוזיקאלית מתוך אלבומי בית בעלזא הראשונים, בביצוע חי שכבש את לבבות הנוכחים.
המעמד לוּווה בקולותיה של מקהלת "נשמה", ותזמורת סימפונית מורחבת תחת שרביטו של המעבד הוותיק והמוערך ר' משה מרדכי (מונה) רוזנבלום, שהעניק לשיר נופך חדש ומרגש - נוסטלגיה עטופה ברעננות מוזיקלית.
