ישי ריבו בגרסת חופה ללהיט החתונות שלו: "עוד ישמע"

ריבו: "לפני כמה חודשים קיבלתי פניה מליאור קוקה ועדי אהרון היקרים. הם סיפרו שהם עומדים להתחתן והם רוצים להכנס לחופה אך ורק עם השיר ״עוד ישמע״.

השיר היה מהאלבום הראשון והם ביקשו גירסא מיוחדת שתתאים דווקא לחופה. הסברתי שזה משהו שפחות יוצא לי לעשות, לגעת בשירים אחרי שכבר הוקלטו ויצאו, אבל יאמר לזכותם שהם לא הרפו. לא יכולתי להישאר אדיש להתעקשות המתוקה והמרגשת הזאת, אז לבסוף אמרתי להם שאני מבטיח לנסות

דוד ואני נכנסו לאולפן והקלטנו גרסה מיוחדת והם כל כך שמחו בה, ב״ה וככה בסיעתא דשמיא נולדה הגרסה המיוחדת הזו, שנוגנה בחופה שלהם ומאז הם ואני מקבלים המון פניותעל מתי הביצוע יוצא.

אז אני יודע שלא מעט חיכו לזה מאוד וגם והיו כמה זוגות בעיקר של חיילים שהחתונה שלהם נדחתה שכבר הספיקו להכנס איתו לחופה, פשוט זכות עצומה להיות חלק קטן מבנין בית בישראל ושוב מבלי ההתעקשות של ליאור ועדי זה כנראה לא היה קורה אז תודה לכם על זה מעומק הלב!".

קרדיטים:

מילים ולחן: ישי ריבו

הפקה מוזיקלית: דוד איכלביץ׳

עיבוד: דוד איכלביץ׳ וישי ריבו

פסנתר, תכנותים ותזמור מיתרים: דוד איכלביץ׳

מילים:

זהו יום שבו שמיים נפתחים

זה חלום המתגשם בו זמנית

זהו זמן שמסוגל

כן מסוגל

ומכאן הראיה היא שבכלל

מים רבים לא מכבים את האהבה

עוד ישמע בבית זה

קול ששון וקול שמחה

עוד ישמע בבית זה

קול חתן וקול כלה

זהו צליל שמחבר פה נשמות

כן זה הצליל ואין צורך לשנות

יש כאן אור גנוז גלוי לעיני כל

קצב שגורם לזוז

כל אחד יכול לבוא וליטול

מים רבים לא מכבים את האהבה

עוד ישמע בבית זה

קול ששון וקול שמחה

עוד ישמע בבית זה

קול חתן וקול כלה

מהרה ה' עוד ישמע

בהרי יהודה בחוצותיה

קול ששון וקול שמחה

קול חתן וקול כלה

בנין עדי עד

אמן כן יהי רצון