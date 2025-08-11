היוצר הוותיק בלחן חדש לפיוט האהוב: "אדון עולם"

חיים דוד סרסיק, זמר ויוצר מוכר בזירת המוזיקה היהודית, משחרר היום את שירו החדש "אדון עולם" ומציג פרשנות מוזיקלית מרעננת לפיוט המסורתי האהוב.

הניגון נולד באופן ספונטני בזמן שסרסיק שמר על נכדתו האהובה, כרמל. "הייתי איתה שעות, משחקים ומשתוללים, וכשרציתי שתירגע מעט, התיישבתי לידה והתחלתי לשיר 'אדון עולם' בניגון חדש שפשוט זרם", מספר סרסיק. "חשבתי שהשירה העדינה תרגיע אותה, אך למרבה ההפתעה, הניגון דווקא מילא אותה באנרגיה מחודשת. אמנם זה לא השיג את המטרה המקורית, אבל הניגון נשאר איתי."

השיר מציג סגנון קאנטרי-בלוז עליז ונעים, מתכון יעיל ומתבקש להביא גישה קלילה יותר לעבודת השם, בניגוד לסגנון הכבד יותר של מוזיקה דתית מסורתית. "רציתי שה'אדון עולם' יהיה עליז ונעים, שיעזור לאנשים להרגיש שמחה ונוחות בעבודת השם," אומר סרסיק.

בולטת במיוחד נגינת כינור מרשימה, שהפכה לנקודת מפתח בעיצוב הסופי של השיר. "התחלנו עם גישה קאנטרי מובהקת, אך כשאורן שצור נכנס עם הכינור שלו, הבנו שצריך לתת לכישרון שלו במה מרכזית," מסביר סרסיק. "הוא יצר מוטיב מוזיקלי מעניין ויפה שחוזר על עצמו לאורך השיר."

מה שדחף את סרסיק ליצור ניגון חדש ל"אדון עולם" הוא מאמר חז"ל המובא בספרי החיד"א וכנראה גם בבן איש חי, "יש מאמר שאומר כי מי שמשבח את הבורא באמירת 'אדון עולם' בשירה גם בתחילת התפילה וגם בסיומה, תפילותיו נענות ומתקבלות ברצון. זוהי סגולה גדולה - כשאדם מכיר בייחודו של הקדוש ברוך הוא בבוקר ובסיום תפילתו, הוא זוכה לקרבה מיוחדת."

"בשיחה שלי עם הרב שלמה כ"ץ חיזקה אצלי את ההבנה כמה חשוב לחדש את האהבה והדבקות לקדוש ברוך הוא דרך שירים וניגונים חדשים לשירים כמו 'אדון עולם' ו'יגדל אלוקים חי'," מוסיף סרסיק. "אלו הדרכים להכיר את ייחודו של הבורא ולהתקרב אליו."

"אני מקווה שהניגון החדש יעורר התלהבות מחודשת בקרב הציבור הרחב כלפי פיוט עתיק ואהוב זה, שיצליח לחדור ללבבות, ושאנשים ייהנו לשיר אותו בשבתות, בחגים ובכל זמן אחר," אומר סרסיק. "המטרה היא לחזק את הדבקות והאהבה לבורא, ולהתמלא בשמחה כשמשבחים את שמו."

זהו השיר השלישי בסדרת השירים החדשים של סרסיק, והשני שלו לפיוט "אדון עולם". ניתן למצוא את הניגון הקודם שלו לאותו פיוט באלבומו "פתחי שעריך".

קרדיטים:

לחן: חיים דוד סרסיק

עיבוד והפקה מוזיקלית: ירון סאפר