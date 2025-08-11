כיכר השבת
צפו:

סינגל קליפ חדש בעקבות אסון שמחת תורה: "ליבי סומך עליך"

הזמר והיוצר יהודה לוי, בסינגל חדש אותו כתב והלחין בעקבות אירועי שמחת תורה - "ליבי סומך עליך". ההפקה המוזיקלית של דוד ליפשיץ (סינגלים וקליפים)

(צילום: אליהו יארמיש)

הזמר והיוצר יהודה לוי בשיר ראשון מתוך אלבום שבדרך - "ליבי סומך עליך"

לוי: "השם שלח אלי את השיר "ליבי סומך עליך", אחרי ה-7.10 ירדו לי המילים האלה יחד עם הלחן, דווקא מתוך הפחד והשבר העמוק שהיינו בו. השיר נתן לי כח, ביטחון, אמונה. הלוואי וייתן גם לכם.

רבי נחמן כותב: "סגולה להינצל מהפחד להזכיר את אברהם אבינו".

קרדיטים:

מילים ולחן: יהודה לוי

הפקה מוסיקלית: דוד ליפשיץ

מילים:

ליבי סומך עליך

אין בי פחד אין בי

אשא עיניי אליך

אלך לישון ביזרועותייך

תפילה בפי רק תפילה

כמו אברהם אבינו

גם לבד אלחם

כמו משה רבינו

ארים ידיים לשמיים

כמו דוד המלך

ארדוף אויביי ואשיגם

ולא אשוב עד כלותם

ליבי סומך עליך

אין בי פחד אין בי

אשא עיניי אליך

אתעטף בצל כנפייך

תפילה בפי רק תפילה

כמו אברהם אבינו

גם לבד אלחם

כמו משה רבינו

ארים ידיים לשמיים

כמו דוד המלך

ארדוף אויביי ואשיגם

ולא אשוב עד כלותם

וכשאצא למלחמה

אתעטף טלית לבנה

וכך היא תשאר

מבקש השם נושם השם זועק בשם השם

