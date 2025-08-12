הזמר מיוהנסבורג בסינגל בכורה אנרגטי: "אשרי העם"

במהלך הדורות עם ישראל עמד בפני אתגרים שיכלו לשבור אותנו – אך הנה אנו עומדים כאן חזקים מאי פעם.

אנו עם שמחובר לא רק על ידי ההיסטוריה, אלא גם על ידי שליחות משותפת: לעבוד את השם בשמחה, לחזק זה את זה ולהאיר את אורו של השם לעולם.

"אשרי העם" הוא הרבה יותר משיר; אלו פעימות הלב של האומה שמסרבת להיכנע. אנחנו נופלים, קמים וממשיכים לצעוד קדימה, כשידינו על כתפי אחינו.

בכל קרב, בכל רגע של שמחה, בכל דמעה ובכל חיוך – ה' איתנו. ידו המסייעת מדריכה אותנו והאחדות שלנו מחזקת אותנו.

השיר הזה הוא ההצהרה שלנו: אנו גאים להיות עמו, מבורכים ללכת בדרכו ונחושים להביא את האמת שלו לכל קצוות הארץ.

עם ישראל חי. לנצח.

שמולי בריל, בן 23, הוא זמר צעיר ומבטיח, במקור מישראל וכיום מתגורר ביוהנסבורג, דרום אפריקה.

מתפילה לפני התיבה בתפילות שבת כבר בגיל 13 ועד לתפקיד חזן בבית הכנסת לינקספילד, התפתח שמולי לאמן במשרה מלאה, המופיע בהופעות ואירועים שונים.

סינגל הבכורה שלו, 'אשרי העם', מציג את קולו העוצמתי של בריל ומסמן את תחילתה של קריירה מוזיקלית מבטיחה.

קרדיטים:

מילים ולחן: יוסף קוגלר

עיבוד והפקה מוזיקלית: קרייטון גודוויל

שירה וקולות רקע: שמולי בריל