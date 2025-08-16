הזמר מברזיל בסינגל חתונות חדש: "מהרה"

הזמר יאיר משענייה שר כבר מספר שנים בברזיל בחתונות ואירועים ואף משמש כחזן בבית כנסת מקומי, כעת הוא משחרר סינגל חדש חסידי ואנרגטי בשם "מהרה", שמיועד לרחבות הריקודים בחתונות.
את השיר הלחין אלי קליין ועיבדו והפיקו מוזיקלית אלי קליין ואיצי ברי.
הזמר יאיר משענייה שר כבר מספר שנים בברזיל בחתונות ואירועים ואף משמש כחזן בבית כנסת מקומי, כעת הוא משחרר סינגל חדש חסידי ואנרגטי בשם "מהרה", שמיועד לרחבות הריקודים בחתונות.
את השיר הלחין אלי קליין ועיבדו והפיקו מוזיקלית אלי קליין ואיצי ברי.
כן (17%)
לא (83%)
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ
0 תגובות