כיכר השבת

הזמר מברזיל בסינגל חתונות חדש: "מהרה"

הזמר יאיר משעניה מברזיל בסינגל חתונות אנרגטי וקצבי - "מהרה". הלחן של אלי קליין ואילו העיבוד כרגיל של הצמד, קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

הזמר יאיר משענייה שר כבר מספר שנים בברזיל בחתונות ואירועים ואף משמש כחזן בבית כנסת מקומי, כעת הוא משחרר סינגל חדש חסידי ואנרגטי בשם "מהרה", שמיועד לרחבות הריקודים בחתונות.

את השיר הלחין אלי קליין ועיבדו והפיקו מוזיקלית אלי קליין ואיצי ברי.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר