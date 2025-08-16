הזמר מברזיל בסינגל חתונות חדש: "מהרה" הזמר יאיר משעניה מברזיל בסינגל חתונות אנרגטי וקצבי - "מהרה". הלחן של אלי קליין ואילו העיבוד כרגיל של הצמד, קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 21:00