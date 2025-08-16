שרים על התורה: קובי מירסקי וישיבת רש"י במחרוזת מרגשת

לאחר הצלחת מחרוזת אלול, הזמר קובי מירסקי מארח בשנית את ישיבת רש"י למחרוזת תורה עם מיטב הקלאסיקות, בשיתוף עיריית ירושלים - האגף לתרבות תורנית. העיבוד וההפקה המוזיקלית של אבי ריימי ויאיר בודנר.

"מחרוזת תורה" יוצאת בימים אלו, כחיזוק ועידוד ללומדי התורה בתוך התקופה המורכבת, וצפויה ללוות את בני הישיבות, לקראת חזרתם לזמן אלול היישר אל הסטנדר.

קובי מירסקי, עובד בימים אלו על חומרים מקוריים, כשאלבום הבכורה שלו צפוי לצאת בחורף הקרוב, ובנתיים משחרר מחרוזת חדשה יחד עם ישיבת רש"י, המבטאת סגנונו ויכולותיו.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: אבי ריימי ויאיר בודנר