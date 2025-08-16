הזמר והיוצר חוגג את לידת בתו בשיר הודיה להשם: "הללי נפשי"

נותי פוקס: "את הלחן המתוק הזה – תפילה של נעים זמירות ישראל – קיבלתי במתנה, בתפילת שחרית מוקדמת אחרי לילה ארוך במיוחד בבית הכנסת של המוֹיְסַדֶעס בצפת.

רבי נחמן מלמד לזמר לה' ב"עוֹדִי" – היינו, במעט הטוב שיש בנו. התחדש לי אז שגם ההלל שאנו נותנים לה' הוא "בְּחַיָּי", כלומר – מתוך החיים עצמם, עם העליות והירידות שבהם.

לפני כשנתיים עבדתי תקופה על אלבום הגאולה – חלקו יצא לפועל, חלקו לא הוקלט, וחלקו... נגנז.

"הַלְלִי נַפְשִׁי", שיר שעובד באותה תקופה אצל המאסטרו נחמן הלביץ היקר, שגם נתן מקולו ומצליל גיטרותיו, הוקלט באולפן של אבי מזרחי, המתופף האגדי שהעניק לשיר את הקצב המיוחד. משם עבר השיר להקלטות נוספות באולפן של יענקי כהן – שירה וכלי נשיפה של אחי אהובי, נחמן צוקר הי"ו – ואז... גם הוא נגנז. ישב בצד וחיכה. למה? לא ידעתי.

ורק עכשיו, כשנולדה בתי אהובתי יעל תחי' – הבנתי. לכל זמן ועת.

ועכשיו – זו העת להלל ולזמר לה' יתברך, על האוצר המופלא שהופקד בידיי.

התקשרתי לחברי היקר מזה ימים ימימה, שלומי ברנשטיין, שהגיע להוסיף באהבה את הלב והכישרון שלו לסיפור הזה.

והנה – השיר מוכן ומזומן.

מוקדש באהבה לכל מי שרוצה לזמר על המעט טוב, ולהלל את אבינו הרחמן – על עצם החיים".