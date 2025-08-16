בעיצומם של ימים של פילוג ומחלוקת בעם, מאחדים אביה שרמן ומוישי פרסברגר קולות ומסרים בסינגל חדש – "יהודי פשוט" – יצירה מוזיקלית שמחברת בין עולמות ומדגישה את המשותף לכולנו.

אביה שרמן, זמר ויוצר המשמש גם כקצין במילואים, מוכר בזכות סדרת סינגלים שזכו לתהודה רבה בתקופה האחרונה וגם מוכר לרבים מתוכנית הכישרונות "הקול החדש" בה הגיע לשלבים מתקדמים. הפעם הוא משתף פעולה עם זמר החתונות החסידי מוישי פרסברגר – שגם כתב והלחין את השיר.

"בתוך תהפוכות החיים יש רגעים בהם חשים הסתר פנים ומתקשים לראות ולחוש את השגחת השם עלינו," אומר שרמן. "בתפילה משותפת אנו מבקשים להיות פשוט יהודים – כי בעומק, יותר מהכול, זה מי שאנחנו באמת."

"יהודי פשוט" נושא מסר חד וברור: לא משנה מי אתה, מאיזו רקע אתה מגיע או מה תפקידך בחיים – כולנו קודם כול יהודים, אחים בדם.

קרדיטים:

מילים ולחן: מוישי פרסברגר ואביה שרמן

הפקה ועיבוד: אליה מדמון