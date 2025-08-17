כיכר השבת
'תודה לך השם' מציגים:

'שלפינג נחת' חוגגים את השבת כל השבוע בקליפ משעשע: "זום גלי גלי"

להקת 'שלפינג נחת' בסינגל קליפ חדש ומחויך מבית היוצר של 'תודה לך השם'. העיבוד וההפקה המוזיקלית של מנדי פורטנוי (סינגלים וקליפים) 

(קליפ בינה מלאכותית: שי ברק)

להקת 'שלפינג נחת' חוזרים ומשתפים פעולה עם 'תודה לך השם' בסינגל חדש בעל שם מסקרן במיוחד – "זום גלי גלי" – שיר העוסק בצורך בהבאת האנרגיה של שבת, האור של עולם הבא, אל תוך כל יום בשבוע.

השיר מזכיר לנו שפברענגען, שמחה וחיבור אמיתי לא שייכים רק לשבת או לאירועים מיוחדים. הם חלק חיוני מהחיים עצמם, דברים יומיומיים שממלאים כל רגע בשמחה ובקרבה להשם.

הקליפ המושקע והשיר מזכירים לנו למצוא בכל יום את הרגעים הקטנים לחגוג את עצם העובדה שאנחנו יהודים – שיש לנו את הזכות המופלאה להיות קשורים להשם.

קרדיטים:

הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי

לחן: "הפאברנגרס"

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר