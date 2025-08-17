להקת 'שלפינג נחת' חוזרים ומשתפים פעולה עם 'תודה לך השם' בסינגל חדש בעל שם מסקרן במיוחד – "זום גלי גלי" – שיר העוסק בצורך בהבאת האנרגיה של שבת, האור של עולם הבא, אל תוך כל יום בשבוע.

השיר מזכיר לנו שפברענגען, שמחה וחיבור אמיתי לא שייכים רק לשבת או לאירועים מיוחדים. הם חלק חיוני מהחיים עצמם, דברים יומיומיים שממלאים כל רגע בשמחה ובקרבה להשם.

הקליפ המושקע והשיר מזכירים לנו למצוא בכל יום את הרגעים הקטנים לחגוג את עצם העובדה שאנחנו יהודים – שיש לנו את הזכות המופלאה להיות קשורים להשם.

קרדיטים:

הפקה ועיבוד: מנדי פורטנוי

לחן: "הפאברנגרס"