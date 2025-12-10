נפתלי כלפה משיק אלבום חדש: "אזמרה"

הזמר והיוצר נפתלי כלפה חושף את אלבומו החדש 'אזמרה', יצירה מוזיקלית עמוקה המחברת בין מסורת חסידית, נשמה יהודית וקו מוזיקלי עכשווי. האלבום כולל אחד עשר שירים חדשים וביניהם דואטים מיוחדים עם הרב שלמה כ"ץ, ארי לסר ויוסף קרדונר.

האלבום אזמרה הוא מסע פנימי של תפילה רגש ושמחה פשוטה. כל שיר נושא בתוכו מסר של אור אמונה ותודעה פנימית המחברת בין הלב לשורש הנשמה. האלבום ממשיך את שפתו המוזיקלית של כלפה חום עומק ואמת מוזיקלית נקייה.

האזינו מתוך האלבום לשיר "ואני" אותו מבצע כלפה לצדו של הזמר והיוצר הרב שלמה כ"ץ.

קרדיטים:

לחן: נפתלי כלפה והרב שלמה כ"ץ

עיבוד מוזיקלי: הרב שלמה כ"ץ