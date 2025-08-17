לא רק זמרי מקהלה: מקהלת ידידים בביצוע מרגש: "מנאן"

מקהלת ידידים המפורסמת, בליווי להקת מנדי הרשקוביץ המוכשרת. במופע ייחודי מאוד, כל אחד מחברי המקהלה המוכשרים במופע סולו עוצמתי משלו, המשלב את כישרונותיו האישיים.

המופע המיוחד הזה, שהוקלט בשידור חי באירוע ההורים של HCS, מדגיש את משימת הארגון לתמוך בילדים ובמבוגרים עם צרכים מיוחדים. מנאן שמשמעותו שה' ספר כל יהודי בנפרד, משקף בצורה יפה את נושא הייחודיות של הארגון HCS.

קרדיטים:

לחן: הרשי ויינברגר

ביצוע במקור: מנדי וייס

שירה: מקהלת ידידים

מוזיקה: להקת מנדי הרשקוביץ

מנהל מוזיקלי: מנדי הרשקוביץ

מעבד מקהלה: יואל הרש פוקס