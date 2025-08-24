צפו בלהקה המסקרנת במופע לייב ייחודי

להקת 'שלֶפּינג נחת' עולים לבמה של 'תודה לך השם' עם מופע חופשי וזורם שמערבב גרוב, לב ושמחה טהורה. הלהקה נפתחת בדיוק במקומות הנכונים לצד קצב הדוק, קולות מלאי נשמה ורגעים מלאים חיים. מוזיקה שנעה ונושמת, מתפוצצת באנרגיה.
רשימת השירים:
מי לה׳ אלי – 00:02:06 – 00:07:15
(זושא, תודה לך השם)
בכל מקום – 00:08:53 – 00:13:22
(שיר יעקב)
רגאיי ריבניצר – 00:14:40 – 00:23:57
(מילים: יעקב שמש)
דער רבי איז דו – הרבי זה אתה – 00:24:05 – 00:28:54
(יהודה גרין)
ניגון 446 – 00:29:20 – 00:36:25
הקדוש ברוך הוא – 00:36:44 – 00:40:18
נ נח – 00:40:20 – 00:46:41
הולכים לירושלים – 00:46:48 – 00:55:01
קודשא בריך הוא – 01:55:11 – 02:05:33
(דב שורין)
קרדיטים:
גיטרה/שירה: סקילי אדלר
גיטרה/שירה: שימחי סקייסט
גיטרה חשמלית/שירה: ידידיה שמואל “דידי” שטיינברג
כלי הקשה: אברהם דוד “טראק” טרכטנברג
גיטרה חשמלית: סי לנזבאום
תופים: ג׳אמייל הופקינס
גיטרת בס: מיטש פרידמן
פסנתר/מנהל מוזיקלי: מנדי פורטנוי
