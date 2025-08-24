לכבוד יום השנה: יוני גנוט ומקהלת הישיבה לצעירים בסינגל חדש

יוני גנוט: "בימים שאנחנו כל כך צריכים לחזק את האהבה בינינו, 90 שנה אחרי לכתו של הרב המנהיג ההוגה והמשורר הגדול הרב קוק זצ"ל , הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל.

בחרתי להוציא שיר חדש על בסיס מילותיו המדויקות כל כך ביחס לאהבת האומה אל מול הביקורת הכנה על כל החסרונות.

לשיר מצטרפים בשירה בני הבכור לביא נ"י עם מקהלת הישיבה לצעירים, שמתחנכים לאורו של הרב קוק זצ"ל.

בשיר משולבים קטעים משיעור של אחד מגדולי המנהיגים שהלכו בדרכו של הרב קוק ועסקו גם בלימוד תורתו, הרב דרוקמן זצ"ל.

בקטע המצולם מבאר הרב דרוקמן את המאמר של הרב קוק שהפך לשיר.

הקליפ יוצא לזכרו של יונתן אהרן (יוני) גרינבלט הי"ד שנפל לפני שנה וחודש בעזה.

יוני היה ילד עדין שקט מלא עוצמה שגדל להיות חייל מעולה שנרתם לכל משימה. הוא לא ויתר על אף כניסה לעזה, לא משנה עם איזה פק"ל... יוני נפצע קשה מפגיעה ישירה של נ"ט ואחרי שבוע בכ"א תמוז תשפ"ד נפטר מפצעיו.

יהי רצון שנחזק התקשרותנו ותגדל האהבה בינינו ומתוך כך ובזכות מסירות הנפש של הקדושים שנפלו, נזכה להיוושע תשועת עולמים במהרה!".

מילים:

האהבה הגדולה, שאנחנו אוהבים את אומתנו,

לא תסמא את עינינו מלבקר את כל מומיה,

אבל הננו מוצאים את עצמיותה,

גם אחרי הבקורת היותר חפשית,

נקיה מכל מום. כולך יפה רעיתי ומום אין בך.

קרדיטים:

מילים: הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל

לחן: יוני גנוט

הפקה מוזיקלית ועיבודים: שמוליק דניאל

ניהול וניצוח המקהלה: אלישיב ברלין

שירה: יוני גנוט, לביא גנוט ומקהלת הישיבה לצעירים