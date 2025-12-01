עמיחי פלסר ומקהלת הישיבה לצעירים בסינגל חדש: "אהבת קדומים"

עמיחי פלסר: "זוכה להוציא שיר מהאלבום החדש 'אהבת קדומים'.

השיר הולחן בתוך המלחמה בצפייה גדולה לתחיית המתים, מתוך צעקה עמוקה של עם ישראל צעקת הענווים שנזכה במהרה לכל הימים אשר בן ישי חי יופיע בחסדים ורחמים מרובים.

השיר הוא הראשון מתוך אלבום שייצא מעכשיו בכל חודש סינגל נוסף.

את חגיגת השקת האלבום נחגוג במופע שייערך ביום שני הקרוב בתיאטרון ירושלים יחד עם ביני לנדאו שב"ה עקב הביקוש הרב לא נשאר אף מקום אחד.

השיר יצא בשיתוף פעולה ילד עם מקהלת הישיבה לצעירים בעיבוד של אופיר סובול".

קרדיטים:

לחן: עמיחי פלסר

ניהול מוסיקלי: הרב אלישיב ברלין

עיבוד, ניצוח והפקה מוסיקלית: אופיר סובול