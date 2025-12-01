כיכר השבת

עמיחי פלסר ומקהלת הישיבה לצעירים בסינגל חדש: "אהבת קדומים"

הזמר והיוצר עמיחי פלסר בסינגל חדש יחד עם מקהלת הישיבה לצעירים. הלחן של פלסר ואילו ההפקה המוזיקלית והעיבודים של אופיר סובול (סינגלים וקליפים)

עמיחי פלסר: "זוכה להוציא שיר מהאלבום החדש 'אהבת קדומים'.

השיר הולחן בתוך המלחמה בצפייה גדולה לתחיית המתים, מתוך צעקה עמוקה של עם ישראל צעקת הענווים שנזכה במהרה לכל הימים אשר בן ישי חי יופיע בחסדים ורחמים מרובים.

השיר הוא הראשון מתוך אלבום שייצא מעכשיו בכל חודש סינגל נוסף.

את חגיגת השקת האלבום נחגוג במופע שייערך ביום שני הקרוב בתיאטרון ירושלים יחד עם ביני לנדאו שב"ה עקב הביקוש הרב לא נשאר אף מקום אחד.

השיר יצא בשיתוף פעולה ילד עם מקהלת הישיבה לצעירים בעיבוד של אופיר סובול".

קרדיטים:

לחן: עמיחי פלסר

ניהול מוסיקלי: הרב אלישיב ברלין

עיבוד, ניצוח והפקה מוסיקלית: אופיר סובול

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר