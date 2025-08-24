הזמר והיוצר המבטיח אבירם שוקרון (36), מפתח תקווה, משחרר סינגל שני "הלוואי הייתי", יצירה אישית ומרגשת המתארת מסע פנימי של התבגרות רוחנית וחיפוש אחר משמעות.

השיר, שיוצא בתזמון מושלם לקראת חודש אלול - זמן של התבוננות פנימה וחשבון נפש, ומביא לידי ביטוי את השאיפה של כולנו בעת הזאת להיות "גרסה טובה יותר ומשופרת של עצמנו", כפי שמסביר שוקרון. מילות השיר מתייחסות לדמויות מופת של אבותינו ואימותינו - אברהם אבינו, משה רבנו דוד המלך, וגם רחל אמנו - כמקורות השראה לדרך חיים של אמונה, חוזק ונתינה.

שוקרון, נשוי ואב לחמישה ילדים, מביא עמו ניסיון רב בתחום המוזיקה הדתית. הוא בוגר מקהלת הרבנות הצבאית ואף פיקד עליה, שימש כזמר ליווי של הזמר אברהם פריד, ושר בהרכבים ווקאליים בחופות, חתונות ואירועים. כיום, לצד יצירה והקלטות באולפן - הוא מנחה שבתות חתן ובר מצווה, משמש כחזן ופייטן בשבתות וחגים, ומופיע באירועים ברחבי הארץ.

"הלוואי הייתי" מציג לראשונה את שוקרון כיוצר שלם - הוא כתב, הלחין והפיק את השיר בעצמו. העיבוד המוזיקלי משלב מוטיבים מהמוזיקה הספרדית-אנדלוסית והפיוטית המסורתית, עטופים בהפקה מודרנית של גיטרות וכלי נשיפה, מיומנות שאינה נחלת הכלל.

הסינגל מהווה תחנה שנייה בדרכו של שוקרון לקראת אלבום הבכורה שלו "היום לפני מחר", שצפוי לראות אור לאחר החגים בעזרת השם. האלבום מבטיח להביא עוד יצירות אותנטיות הנובעות ממקום אישי ורוחני עמוק.

"אנחנו מתפללים שהשיר הזה באמת ייכנס ללב המאזין ויגיע הכי רחוק שאפשר," מקווה/מצפה אבירם. "זה יוצא בזמן מתאים של התבוננות פנימה, רגע לפני יום הדין, ואני מאחל לעצמי ולמאזינים שנזכה להיות גרסה טובה יותר של עצמנו."

קרדיטים:

מילים, לחן, עיבוד והפקה מוזיקלית: אבירם שוקרון