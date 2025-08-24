שיר חדש ומרגש לקראת חודש אלול בו מארח הזמר והיוצר נפתלי כלפה את הזמר והיוצר הרב שלמה כ"ץ.

השיר “לך אלי תשוקתי” נושא בתוכו קריאה פנימית וכנה אל הבורא, רגע לפני ימי הסליחות והחשבון הנפשי של אלול. הקול הייחודי של נפתלי כלפה פוגש את הניחוח החסידי־עמוק של הרב שלמה כ”ץ, ויחד נוצר חיבור של אמת ונשמה המטפס הישר אל הלב.

השיר עוטף את המילים העתיקות בעיבוד קלאסי, ומזמין את המאזינים לעצור, להקשיב פנימה ולהרים את הלב אל השמים.

נפתלי כלפה: “אלול תמיד היה בשבילי רגע של כנות מול עצמי ומול ה’. רציתי שהשיר הזה יהיה לחן של געגוע ותשוקה, כזה שכל אחד יוכל לשאת איתו אל הימים הנוראים.”

השיר יוצא לקראת חודש אלול ומבשר על יציאת אלבומו החדש של נפתלי כלפה, שיראה אור בקרוב.

קרדיטים:

מילים: מהמקורות

לחן: נפתלי כלפה, רב שלמה כ״ץ

הפקה ועיבוד: רב שלמה כ״ץ