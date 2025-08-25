כיכר השבת

איך ליפא נשמע במחרוזת ליטאית? צפו

המוזיקאי אלחנן גרטנהויז והזמר החסידי ליפא שמלצר, משיקים מחרוזת מחשמלת  - "ליטוויש טאנץ". ההפקה המוזיקלית של גרטנהויז (סינגלים וקליפים)

ליפא שמלצר כבר שנים ידוע כמי שמרים רחבות עם הייחודיות שלו – כשה"טאנץ" חלק מהמהות שלו. בצד השני, אלחנן גרטנהויז והלהקה שלו שכבשו את עולם החתונות עם וויב ה"ליטוויש", עם אנרגיות מטורפות ויכולת להחזיק קהל בלי הפסקה.

כשהשניים נפגשו, הם החליטו ללכת על משהו מיוחד באמת – לקחת את השירים הכי אותנטיים של מאה השנים האחרונות מהעולם הליטאי, ולבנות מהם מחרוזת ריקודים מחשמלת. התוצאה: "ליטוויש טאנץ" – יצירה חדשה שמחברת בין שני העולמות, עם ליפא על המיקרופון, מקהלת "תנועה" ברקע, והמון אנרגיה שתגרום לכם לרקוד מייד.

קרדיטים:

עיבוד והפקה מוזיקלית: אלחנן גרטנהויז

