שלמה גארניש הוא שם מוכר בעולם המוזיקה החסידית. הוא המלחין שהביא לכם את חמול בביצוע נפתלי קמפה ואת בני חביבי בביצוע זאנוויל ויינברגר. שני השירים האלו התקבלו בהתלהבות רבה אצל קהלים בכל העולם. ועכשיו – הוא עושה זאת שוב! גארניש מגיש לכם ניגון חדש ומרומם במיוחד לימי אלול וימי הרצון בביצועה של מקהלת הילדים האהובה "שיר ושבח". זהו לחן שמכין את הלב לימים שבפתח, שיר שמעורר ומכוון לקראת הימים הקדושים והמיוחדים.