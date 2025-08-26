כיכר השבת

המלחין מארח את מקהלת הילדים "שיר ושבח" לסינגל חדש: "איך שטיי פאר דיר"

המלחין החסידי שלמה גארניש, בסינגל חדש בו הוא מארח את מקהלת הילדים פרחי "שיר ושבח". העיבוד וההפקה המוזיקלית של אברומי ברקו (סינגלםי וקליפים)

שלמה גארניש הוא שם מוכר בעולם המוזיקה החסידית. הוא המלחין שהביא לכם את חמול בביצוע נפתלי קמפה ואת בני חביבי בביצוע זאנוויל ויינברגר. שני השירים האלו התקבלו בהתלהבות רבה אצל קהלים בכל העולם. ועכשיו – הוא עושה זאת שוב! גארניש מגיש לכם ניגון חדש ומרומם במיוחד לימי אלול וימי הרצון בביצועה של מקהלת הילדים האהובה "שיר ושבח". זהו לחן שמכין את הלב לימים שבפתח, שיר שמעורר ומכוון לקראת הימים הקדושים והמיוחדים.

קרדיטים:

לחן: שלמה גארניש

הפקה, עיבוד: אברומי ברקו

מקהלה: מקהלת שיר ושבח

מנצח: חיים מאיר פליגמן

סולו: שרולי ביגלייזן

