צפו בקליפ: שמעון בר יוחאי בסינגל חדש "לב שלם"

הזמר והיוצר שמעון בר יוחאי משחרר סינגל חדש ועוצמתי בשם ''לב שלם'' מתוך אלבום EP חדש עליו הוא עובד במרץ בימים אלו.

השיר, המשלב טקסטים כנים ונוקבים עם לחן ייחודי והפקה מוזיקלית מקצועית. פסקול אישי למסע של געגוע, אמונה וחיפוש אחר השלמות.

במרכזו של השיר עומד קליפ עוצר נשימה שצולם בנופי בראשית עוצמתיים, המתאר מסע ויזואלי של דמות כפולה, המבטאת את המאבק התמידי בין החיפוש החיצוני לשלווה הפנימית, עד לרגע של התאחדות והשלמה.

שמעון בר יוחאי מספר: "השיר 'לב שלם' מדבר על חיבור עמוק ללב ולנפש, למסע המשותף של כל אחד ואחת מאיתנו. אני מאמין שרק על ידי מבט כן אל העבר והכרה במאבקים שלנו, נוכל למצוא את השלמות. המילים הללו הן האמת הפנימית של כל אחד מאיתנו".

קרדיטים:

מילים ולחן: שלומי אזריאל

עיבוד והפקה מוזיקלית: דוד ביתן