חיים ישראל מחדש את קלאסיקת הסליחות: "אדון הסליחות"

בפתחם של ימי הרחמים והסליחות, מוציא חיים ישראל גרסה חדשה ומיוחדת לפיוט העתיק 'אדון הסליחות'. בימים בהם בבתי הכנסת החלו כבר באמירת סליחות מדי לילה, הפיוט המרגש שכולו שיר הלל ושבח להקב"ה זוכה למשמעות נוספת. הלחן המוכר של הפיוט זכה עם השנים לתהודה בכל תפוצות ישראל, ועל ההפקה המוזיקלית חתום המעבד דוד ביתן.
