חיים ישראל מחדש את קלאסיקת הסליחות: "אדון הסליחות" עם תחילת אמירת הסליחות, הזמר חיים ישראל מחדש את פיוט הסליחות האהוב והמוכר ביותר - "אדון הסליחות". ההפקה המוזיקלית של המעבד דוד ביתן (סינגלים וקליפים)

יט יאיר טוקר כיכר השבת | 08:14