הזמר הופך רשמית ליוצר בסינגל חדש ומפתיע: "דופקים בדלת"

הזמר והיוצר ארי גולד משחרר סינגל חדש ומרגש בשם “דופקים בדלת”, שנכתב בלב תקופת המלחמה, אך מביא עמו רוח של נחמה, תקווה ואמונה. השיר יוצא לאור בחודש אלול – חודש של חשבון נפש, חיבור לשורשים רוחניים והתעוררות פנימית לקראת השנה החדשה.

“בחרתי להוציא את השיר באלול”, אומר גולד, “זה הזמן שבו עם ישראל שואב כוח מהשורשים העמוקים שלו. גם בזמנים של קושי וחוסר ודאות – אנחנו דופקים בדלת, ומבקשים נחמה”.

זהו הסינגל השני מתוך פרויקט מוזיקלי אישי ואותנטי. רק לפני כחודש, שיחרר גולד את השיר “מה רבו”, שעוסק בהתבוננות על פלאי הבריאה והכרת תודה על הטוב – שיר שקיבל חיבוק חם מהקהל ומושמע רבות בתחנות הרדיו.

קרדיטים:

מילים ולחן: ארי גולד

עיבוד והפקה מוזיקלית: איתמר שקדי