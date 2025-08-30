כיכר השבת
לקראת הסליחות

נפתלי קמפה מפתיע בסינגל חדש: "כהודעת"

הזמר והיוצר נפתלי קמפה בסינגל ראשון מתוך האלבום החדש שבדרך. ההפקה המוזיקלית כרגיל של הצמד אלי קליין ואיצי ברי (סינגלים וקליפים)

1תגובות

עם כניסתם של ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול שיר חדש, בלחן וביצוע של הזמר והיוצר נפתלי קמפה, סינגל ראשון מתוך האלבום הבא שיראה אור בקרוב.

השיר, ״כהודעת״, מנסה לתת הרגשה וחיבור למילים הקדושות, אותם אנו אומרים שוב ושוב בימים אלו, י״ג מידות של רחמים שגילה הקב״ה סוד למשה רבנו כדי להיות לנו לסגולה להיוושע ולזכות בדין.

על ההפקה המוזיקלית הופקדו כתמיד אלי קליין ואיצי ברי. שותפיו של קמפה ליצירה, כששוב הם עוטפים את הלחן בטוב טעם.

השיר המרגש יוצא בימים אלו גם כהכנה למעמד המסורתי "סליחות ראשונות" עם נפתלי קמפה בבית הכנסת הגדול בירושלים.

תוכן שאסור לפספס:

1
כל כך יפה ומרגש!!!!! אין על קמפה בעולם!
יוחנן

