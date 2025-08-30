נפתלי קמפה מפתיע בסינגל חדש: "כהודעת"

עם כניסתם של ימי הרחמים והסליחות, חודש אלול שיר חדש, בלחן וביצוע של הזמר והיוצר נפתלי קמפה, סינגל ראשון מתוך האלבום הבא שיראה אור בקרוב.

השיר, ״כהודעת״, מנסה לתת הרגשה וחיבור למילים הקדושות, אותם אנו אומרים שוב ושוב בימים אלו, י״ג מידות של רחמים שגילה הקב״ה סוד למשה רבנו כדי להיות לנו לסגולה להיוושע ולזכות בדין.

על ההפקה המוזיקלית הופקדו כתמיד אלי קליין ואיצי ברי. שותפיו של קמפה ליצירה, כששוב הם עוטפים את הלחן בטוב טעם.

השיר המרגש יוצא בימים אלו גם כהכנה למעמד המסורתי "סליחות ראשונות" עם נפתלי קמפה בבית הכנסת הגדול בירושלים.