כיכר השבת

אליאב חורי ועוזיאל סבתו בדואט לזכרו של נרצח הנובה

הזמר והיוצר אליאב חורי מארח את הפייטן עוזיאל סבתו בשיר לזכרו של נרצח הנובה קשת קסרוטי כלפה הי"ד. הלחן של חורי ואילו ההפקה המוזיקלית של אבשלום דריקס (סינגלים וקליפים)

1תגובות

​המוזיקאי אליאב חורי מגיש את הסינגל "יושב בסתר עליון", מתוך פרויקט תהלים עליו הוא עובד. השיר החדש הוא דיאלוג מוזיקלי ושיתוף פעולה בין חורי, לבין הפייטן הירושלמי עוזיאל סבתו.

​חיבור קולו המחוספס של חורי עם סלסוליו העדינים של סבתו מתהדק לכדי יצירה מרעננת בהפקה מוזיקלית של אבשלום דריקס, שמצליח לארוג יחד את עוצמת הגיטרות והבס האלקטרוני של עולם הרוק עם עומקם הרוחני של פסוקי התהלים ונגיעות הקול המזרחיות, בשילוב כלים אתניים חיים כקאנון וקמנצ'ה.

​השיר הוקלט לעילוי נשמתו של קשת קסרוטי כלפה הי"ד, שנרצח בפסטיבל נובה, ומבקש להעניק נחמה וחיזוק דרך האמונה והמוזיקה, בדיוק כפי שמילות המזמור מבטיחות: "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך".

אליאב: "את קשת הי"ד הכרתי בבית כנסת בתל אביב וזכיתי לתת לו לרקוד עם ספר תורה באותו היום שבו נלקח לשמיים, במסיבת הנובה ב-7/10. לא זכיתי להיות בהלוויה, אבל ביקשתי מה' שיעזור לי להלחין פרק תהלים לעילוי נשמתו, ועלתה בי המחשבה על מזמור 'יושב בסתר עליון', פרק צ"א בתהלים. לאחר תקופה, הגעתי למערת אליהו בחיפה ושם ירד אליי הניגון בכמה רגעים קסומים. אני מרגיש את קשת בכל התהליך של השיר וההפקה שלו ומקדיש את כולו לעילוי נשמתו הטהורה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איזה חיבור מדהים
יקיר

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר