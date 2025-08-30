אליאב חורי ועוזיאל סבתו בדואט לזכרו של נרצח הנובה

​המוזיקאי אליאב חורי מגיש את הסינגל "יושב בסתר עליון", מתוך פרויקט תהלים עליו הוא עובד. השיר החדש הוא דיאלוג מוזיקלי ושיתוף פעולה בין חורי, לבין הפייטן הירושלמי עוזיאל סבתו.

​חיבור קולו המחוספס של חורי עם סלסוליו העדינים של סבתו מתהדק לכדי יצירה מרעננת בהפקה מוזיקלית של אבשלום דריקס, שמצליח לארוג יחד את עוצמת הגיטרות והבס האלקטרוני של עולם הרוק עם עומקם הרוחני של פסוקי התהלים ונגיעות הקול המזרחיות, בשילוב כלים אתניים חיים כקאנון וקמנצ'ה.

​השיר הוקלט לעילוי נשמתו של קשת קסרוטי כלפה הי"ד, שנרצח בפסטיבל נובה, ומבקש להעניק נחמה וחיזוק דרך האמונה והמוזיקה, בדיוק כפי שמילות המזמור מבטיחות: "כי מלאכיו יצווה לך לשמרך בכל דרכיך".

אליאב: "את קשת הי"ד הכרתי בבית כנסת בתל אביב וזכיתי לתת לו לרקוד עם ספר תורה באותו היום שבו נלקח לשמיים, במסיבת הנובה ב-7/10. לא זכיתי להיות בהלוויה, אבל ביקשתי מה' שיעזור לי להלחין פרק תהלים לעילוי נשמתו, ועלתה בי המחשבה על מזמור 'יושב בסתר עליון', פרק צ"א בתהלים. לאחר תקופה, הגעתי למערת אליהו בחיפה ושם ירד אליי הניגון בכמה רגעים קסומים. אני מרגיש את קשת בכל התהליך של השיר וההפקה שלו ומקדיש את כולו לעילוי נשמתו הטהורה".