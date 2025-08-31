כיכר השבת
אלבום חדש מחייה את ניגוני החסידויות העתיקים

הזמר החסידי שלמה זלמן הורביץ מלווה במקהלת שירה ובתזמורת פריילאך באלבום שכולו מוקדש לניגוני חסידויות שונות כשכל מחרוזת מוקדשת לחסידות אחרת (סינגלים וקליפים)

טעימות ממחרוזות האלבום:

אלבום חדש בשם "פעמונים" יוצא כעת לאוויר העולם, ומביא עמו מסע מוזיקלי שמחזיר אותנו אל העבר ומחדש את הצלילים החסידיים העתיקים. אלו ניגונים שליוו דורות של יהודים, מנגינות מלאות עומק, חום וקדושה – שעכשיו זוכות לעיבוד עכשווי וייחודי.

מאחורי ההפקה עומדת תזמורת פריילאך עם האומנות המוזיקלית המוקפדת שלה, יחד עם קולו המרשים של שלמה זלמן הורוביץ וההרמוניות העשירות של מקהלת שירה.

כל תו ותו באלבום "פעמונים" נוגע בלב ומדבר לנשמה – מוזיקה שמחברת אותנו מחדש אל המקורות הקדושים, אבל מוגשת בסאונד הכי חד ומודרני שיש. זה הרבה יותר מעוד אלבום – זו חוויה מוזיקלית ורגשית שמובילה למסע אל לב המסורת דרך שירה וניגון.

האזינו למחרוזת המלאה שפותחת את האלבום "פעמוני מודז'יץ":

פעמוני מודזיץ'

