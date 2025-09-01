השיר שנכתב לילדיו הפך לסינגל בכורה: "והכן לבבם אליך"

אמתי לוינגר, איש חינוך ומוזיקאי, המתגורר ביישוב עדי עד בחבל בנימין. כבר שנים רבות שהוא עוסק בחינוך, מוזיקה ופתיחת שערי הלב. לאורך השנה, הוא מעביר הופעות והתוועדויות בכל רחבי הארץ, בעיקר בקרב בני נוער.

בימים אלה, בהם אנו מתכוננים לימים הנוראים, ובמקביל מתחילים שנה במוסדות הלימוד השונים, משחרר לוינגר סינגל בכורה: 'והכן לבבם אליך', אותו כתב והלחין, לצד עיבוד והפקה מוסיקלית של דוד ליפשיץ. את השיר כתב במקור יחד עם הגיטרה בזמן שהשכיב את הילדים לישון. "געגוע פשוט ובקשה מה' שאאיר להם מעומק נשמתי לעומק נשמתם", הוא מספר. "מתוך רצון שיזכו לחיות באמת את מה שהם, ויזכו שליבם ילך נכון אחרי ה' יתברך כל הימים, שהאור שצריך לעבור דרכי, יעבור גם אם אני כלי שאינו ראוי".

"כשאתה עוסק בחינוך ילדים ובחינוך בכלל, פורמלי ובלתי פורמלי, לפעמים אתה מוצא את עצמך במקום ש'מי אני בכלל שאבוא ללמד תורה', 'מי אני בכלל שאהיה במקום שאני מאיר למישהו אחר', שם אני מוצא תשובה עמוקה מאוד בתוכי, שבעצם זה לא אני בכלל, ה' יתברך הוא המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. תפקידי זה להשתדל כמיטב יכלתי לא להפריע לו להאיר, ושחלילה לא יהיו עוונותי מפרידים בינם ובינו".

יש בשיר יש ריקוד, ניגון, תפילה, השתחוויה, געגועים, צעקה, לצד בטחון גמור, שהאור מנצח. "האור שצריך להאיר יאיר למעלה מחסרונותיי, ולמעלה מקילקוליי", הוא אומר מעומק הלב. "אני גם מבקש: 'והכן גם לבבי אליך' שאזכה גם אני להישטף בתוך האור הגדול שזורם אליהם דרכי. עוד אני מגלה כשאני בא להאיר לאחרים, שבעצם גם אני צריך לאורם אולי יותר ממה שהם צריכים לאורי". את השיר מלווה קליפ חול מרהיב של האומנית רחלי בנדר.