ערב ראש השנה, האמנים אלייצור ושיר דוד גדסי, בשיר תפילה ותשוקה להשם יתברך - "נשמתי כלתה בכל עוז אליך לדבקה בך".

החיבור בין קולו המרגש והייחודי של שיר דוד גדסי לבין סגנונו המוזיקלי של אלייצור יוצר סאונד ייחודי ויחד הם מצליחים להעניק למאזינים חוויה מוזיקלית שמרימה ומרוממת את הרוח והנשמה בתקופה מרוממת זו, ערב ראש השנה.

קרדיטים:

מילים: המקובל הרב יעקב עדס

לחן: ששון איפרם שאולוב ודניאל קורשיה

עיבוד והפקה מוסיקלית: אלי קשת

מילים:

אלוקי נתת בי נפש רוח נשמה חיה יחידה

נפשי הומיה בכל עוז אליך לדבקה בך

רוחי צמאה בכל עוז אליך לדבקה בך

נשמתי כלתה בכל עוז אליך לדבקה בך

חייתי נכספת בכל עוז אליך לדבקה בך

יחידתי קשורה בכל עוז אליך לדבקה בך

אלוקי אליך אשפכה נפשי רוחי נשמתי חייתי יחידתי

זכני נא זכני נא

שלא להיפרד ממך לעד ולעולמי עולמים