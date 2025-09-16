כיכר השבת

שיתוף פעולה מרגש: הראפר והזמיר בסינגל חדש לקראת הימים הנוראים

הראפר והיוצר המצליח, יאיר אלייצור מארח את הזמר העולה, שיר דוד גדסי לשיתוף פעולה חדש ומרגש - "לדבקה בך" שכתב המקובל הרב יעקב עדס. הלחן של ששון שאולוב ודניאל קורשייה (סינגלים וקליפים)

ערב ראש השנה, האמנים אלייצור ושיר דוד גדסי, בשיר תפילה ותשוקה להשם יתברך - "נשמתי כלתה בכל עוז אליך לדבקה בך".

החיבור בין קולו המרגש והייחודי של שיר דוד גדסי לבין סגנונו המוזיקלי של אלייצור יוצר סאונד ייחודי ויחד הם מצליחים להעניק למאזינים חוויה מוזיקלית שמרימה ומרוממת את הרוח והנשמה בתקופה מרוממת זו, ערב ראש השנה.

קרדיטים:

מילים: המקובל הרב יעקב עדס

לחן: ששון איפרם שאולוב ודניאל קורשיה

עיבוד והפקה מוסיקלית: אלי קשת

מילים:

אלוקי נתת בי נפש רוח נשמה חיה יחידה

נפשי הומיה בכל עוז אליך לדבקה בך

רוחי צמאה בכל עוז אליך לדבקה בך

נשמתי כלתה בכל עוז אליך לדבקה בך

חייתי נכספת בכל עוז אליך לדבקה בך

יחידתי קשורה בכל עוז אליך לדבקה בך

אלוקי אליך אשפכה נפשי רוחי נשמתי חייתי יחידתי

זכני נא זכני נא

שלא להיפרד ממך לעד ולעולמי עולמים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בסינגלים וקליפים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר